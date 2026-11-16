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Gewinner – die Goalie-Oldies

Grosse Emotionen für unsere grossen Torhüter: Zugs Leonardo Genoni setzte mit seinem 1000. NL-Einsatz eine Bestmarke, die kaum ein weiterer Berufskollege je erreichen wird. Entscheidend dafür, so erzählte der 39-Jährige, ist der Fakt, dass er in seinen ersten sechs NL-Saisons beim HCD praktisch durchspielte als Nummer eins. Zum Jubiläum fehlte auch seine Familie nicht auf dem Eis. Also zumindest beim vermeintlichen: Jenem Heimspiel gegen Ambri, das nach acht Minuten vorbei war.

Sein damaliger Davoser Ersatzkeeper und guter Freund Reto Berra (2007 bis 2009) erlebte ebenfalls einen besonderen Abend. Am Samstag kehrte der 39-Jährige mit Kloten erstmals nach Fribourg zurück, das er im Frühjahr zum ersten Meistertitel hexte. Auf dem Eis wartete Klublegende Julien Sprunger (40) auf ihn für die entsprechende Ehrung.

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Verlierer – der EVZ

Nicht mal der übelgelaunteste Drehbuchautor hätte diese Geschichte so vorgesehen. Das auf ein Heimspiel getimte 1000er-Jubiläum von Goalie-Held Leonardo Genoni fiel am Mittwoch buchstäblich ins Wasser. Wasser tropfte vom Dach der eben erst ausgebauten OYM Hall in Zug und machte das Eis unbespielbar. Zu grosse Verletzungsgefahr für die Spieler, Abbruch nach acht Minuten. Was musste der EVZ am Tag danach für Spott und Häme über sich ergehen lassen im Netz. Nur einige Müsterchen von Wortspielen, Titeln oder Kommentaren: «Die Zuger haben einen Dachschaden.» «Hat der EVZ sein Stadion von Temu?» «Sogar das Hallendach weint zum Jubiläum von Leonardo Genoni.» «Der EVZ ist nicht ganz dicht.» Dazu wurden KI-generierte Fotos herumgeschickt – die OYM Hall als Schwimmbad oder Masoala-Halle. Vielleicht auch deshalb legte sich der EVZ danach ins Zeug, damit das Spiel am Freitag gegen Rappi stattfinden konnte. Dank einer Nachtschicht und einer montierten Abflussrinne, die das Problem jedoch nur behelfsmässig überbrückt.

Gewinner – die Nati-Debütanten

Das Aufgebot von Nati-Trainer Jan Cadieux hat sie offensichtlich beflügelt. Die Debütanten unter den Stürmern bei der Euro Hockey Tour in Helsinki (Fi) waren in der ersten November-Woche Mats Alge (23, Bern), Dario Allenspach (23, Langnau), Keanu Derungs (24, Kloten) und Jamiro Reber (20, Fribourg). Sie überzeugten im Schweizer Tenü und nahmen den Schwung gleich in die Meisterschaft mit. Allen voran Tiger Allenspach: In den zwei Spielen vom Wochenende verbuchte er vier Tore. Mit einem Hattrick orchestrierte er die Wende beim 5:2-Sieg gegen Biel vom Samstag praktisch im Alleingang. Derungs gelang gegen Finnland ein Assist und für Kloten erzielte er zwei Tore gegen Fribourg sowie eines gegen Genf, das jedoch nach einer Coach’s Challenge wieder annulliert wurde. Alge kam zu seinem Debüt-Treffer für die Nati beim 2:4 gegen Schweden, in der SCB-Erfolgswoche lieferte er einen Assist. Und Reber schoss ein Tor für Gottéron bei der 3:4-Penaltypleite in Bern.

0:57 Tigers-Allenspach mit Hattrick: «Unglaublich! Es wollte gleich alles rein»

Verlierer – die ZSC Lions

Na gut, ein Ausrutscher darf auch mal sein. Er ist der Beweis, dass die Zürcher auch nur Menschen sind. Nach ihrem übermenschlichen Rekord zum Saisonstart von zwölf Siegen in Serie verloren die Lions nun zum zweiten Mal in dieser Meisterschaft. Man könnte darüber hinwegsehen, aber es ist die Art und Weise, die das 2:4 gegen den EVZ zum Thema macht. Zwei Abende zuvor kam der ZSC gegen Biel (4:3 n.P.) noch mit einem blauen Auge davon. Gegen die Zuger aber liessen sich die Lions die Butter vom Brot nehmen: Nach einer 2:0-Führung kassierten sie im Schlussdrittel drei Gegentore innert 133 Sekunden. Ex-ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer machte mit dem Emptynetter zum 4:2 noch den Deckel drauf.

Gewinner – der SCB

Als einziges Team mit drei Spielen in der vergangenen Woche lieferte der SCB ab. Und dies, nachdem er mit einer 1:8-Ohrfeige gegen den EVZ in die Nati-Pause musste. Die Berner scheinen diese Schmach abgeschüttelt und die Krone gerichtet zu haben. Sie reihen ein 3:2 gegen Lugano, ein 4:3 nach Penaltys gegen Fribourg und ein 5:2 gegen Servette aneinander. Die gewonnenen acht von möglichen neun Punkte hieven die Mutzen in der Tabelle nach oben und so schleichen sie sich an Leader ZSC Lions an. Überraschend: Die meisten Punkte (5) verbuchte dabei der sonst blasse Miro Aaltonen (Fi).

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