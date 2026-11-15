Genonis verrückte Woche mit dem Happy End

Es waren aufregende, aber auch anstrengende Tage für Goalie Leonardo Genoni. Inzwischen hat der EVZ-Keeper sein Jubiläumsspiel definitiv hinter sich.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Jetzt ist unser Übergoalie Leonardo Genoni definitiv auch der erste Torhüter im 1000er-Klub der National League. Am Mittwoch im Heimspiel gegen Ambri, das wegen seiner Tessiner Wurzeln stets einen festen Platz in seinem Herzen hatte, sollte es noch nicht sein: Wegen des undichten Dachs in der Zuger OYM Hall kam es zum Spielabbruch.

Nun hat es auswärts gegen den ZSC geklappt – gegen jenen Klub, bei dem für ihn als Bub alles begann. Sofern der Einzelrichter dies in einigen Wochen nicht nochmals umstösst, indem er Zug – statt eine Spielwiederholung anzusetzen – für den Wasserschaden eine Forfaitniederlage aufbrummt. Diese würde dann nachträglich als gewertete Partie wieder zu Genonis 1000. Spiel werden.

«Für mich spielt es keine Rolle»

Damit rechnet der siebenfache Meistergoalie und vierfache WM-Silbergewinner natürlich nicht. «Man hat das so gemischelt, dass dieses 1000. Spiel in einem Heimmatch gegen Ambri stattfinden soll, was dann aber nicht ganz funktioniert hat. Jetzt ist es halt in Zürich – das ist auch schön. Meine Brüder und ich haben alle hier oben auf dem Dolder mit dem Hockey angefangen», sagt der Jubilar nach dem Spiel.

4:23 ZSC Lions – EV Zug 2:4: Drei EVZ-Tore innert 133 Sekunden schocken den ZSC

Die Panne vom Mittwoch in Zug hinterlässt bei ihm keinen schalen Nachgeschmack – im Gegenteil: «Ich konnte diesen Tag enorm geniessen, es gab viele Erinnerungen. Es macht mich stolz und dankbar, wie viele Saisons ich schon in dieser Liga spielen durfte und mit wie vielen Mitspielern ich schon im gleichen Team war. Dass es nun erst am Samstag so weit war, ist vielleicht ein lustiger Witz für den Stammtisch, aber für mich spielt es keine Rolle.»

Froh, dass wieder Normalität einkehrt

In erster Linie ist er glücklich, dass er dieses Spiel gewinnen konnte. «Die drei Punkte überwiegen natürlich», so Genoni nach dem Happy End mit dem 4:2-Sieg über die ZSC Lions. Ansonsten ist er erleichtert, wenn nach dieser verrückten Woche wieder Normalität einkehrt: «Ich bedanke mich bei allen Leuten, die mich während meiner Karriere in irgendeiner Form unterstützt haben. Aber ich bin nicht so gerne im Scheinwerferlicht und froh, dass es jetzt durch ist.»

Umso mehr, da das 1000. Spiel nur eine Zwischenstation für den 39-Jährigen ist. Genug hat er noch lange nicht und seinen Vertrag im August entsprechend bis 2030 verlängert. Wer weiss: Vielleicht klappt es dann ja beim nächsten Meilenstein oder Jubiläum in seiner einzigartigen Karriere mit einem Match gegen Ambri, der auch zu Ende gespielt werden kann.

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