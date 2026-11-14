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Auf dem Eis unbestraft
Lugano-Verteidiger kassiert nachträglich eine Sperre

Santeri Alatalo wird nach seinem Kniecheck gegen Tigers-Angreifer André Petersson für ein Spiel gesperrt. Der Finne fehlt Lugano damit gegen die Lakers.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Santeri Alatalo steht dem HC Lugano gegen die Rapperswil-Jona Lakers nicht zur Verfügung.
Foto: Pius Koller
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Julian SigristRedaktor Sport

Der HC Lugano muss am Samstagabend auswärts gegen die Rapperswil-Jona Lakers ohne Verteidiger Santeri Alatalo (36) auskommen. Der Finne wird von der National League für eine Partie gesperrt, nachdem er am Freitag beim 2:1-Sieg gegen die SCL Tigers Gegenspieler André Petersson gegen das Knie gecheckt hat.

Während gegen die Aktion auf dem Eis keine Strafe ausgesprochen wurde, folgt diese nun nachträglich. «Auch wenn die Wucht des Zusammenstosses nicht übermässig stark ist, hat Alatalo ausreichend Gelegenheit, den Kontakt zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Stattdessen erhöht seine Beinbewegung das Risiko eines gefährlichen Zusammenstosses mit dem Knie seines Gegners», heisst es in der Erklärung der Liga. Neben der Ein-Spiel-Sperre erhält Alatalo ausserdem eine Busse von 2500 Franken.

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