Die SCL Tigers verlängern gleich drei Verträge. SCL-Sportchef Pascal Müller gelingt es damit, drei Stammkräfte im Emmental zu halten.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Jérôme Bachofner (30), Noah Meier (24) und Nando Eggenberger (27) verlängern ihre Verträge bei den SCL Tigers. Das gibt der Klub am Samstagabend bekannt. Eggenberger und Meier bleiben bis 2027/28 bei den Langnauern, während Bachofner bis 2028/29 unterschrieben hat.

So binden die Emmentaler drei Spieler, deren Arbeitspapiere zum Ende dieser Saison ausgelaufen wären. Neu sind es noch neun auslaufende Verträge, die der SCL-Sportchef Pascal Müller (47) angehen muss.

«Potenzial noch nicht ausgeschöpft»

Meier steht aktuell in seiner vierten Saison bei den SCL Tigers und hat in 20 Spielen bisher fünf Punkte gesammelt. Über den 24-jährigen Verteidiger sagt Müller: «Noah hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen und sich seinen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet. Wir sind überzeugt, dass er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat.»

Bachofner bestreitet aktuell seine zweite Saison bei den Emmentalern und hat in 20 Spielen bisher insgesamt 17 Skorerpunkte gesammelt. «Jérôme hat sich vom ersten Tag an sehr gut in unsere Mannschaft eingefügt. Seine aktuelle Saison zeigt eindrücklich, welche Qualitäten und welche Torgefahr er in unser Spiel einbringt», sagt Müller.

Für Eggenberger ist es die erste Saison im Emmental. Der Ex-Davoser hat bisher neun Skorerpunkte in neun Spielen gesammelt. «Nando bringt mit seiner Physis, seiner Power und seinem geradlinigen Spiel wichtige Qualitäten in unsere Offensive. Er entwickelt Präsenz vor dem Tor und behauptet sich auch in den Zweikämpfen», so Müller.

«Wichtige Vertragsverlängerungen»

Sportchef Müller schätzt die drei Verlängerungen ein: «Diese drei Vertragsverlängerungen sind für uns als Organisation sehr wichtig. Es macht uns zudem sehr stolz, dass sich Noah, Jérôme und Nando trotz anderer Möglichkeiten bewusst für einen Verbleib bei den SCL Tigers entschieden haben. Das ist ein starkes Zeichen des gegenseitigen Vertrauens.»

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