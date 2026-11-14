EVZ-Urgestein Lino Martschini ist wieder da. Nach über einem Jahr Verletzungspause. Da lässt sich auch eine 1:5-Schlappe gegen die SCRJ Lakers verschmerzen.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Über ein Jahr musste Lino Martschini auf diesen Tag warten. 379 Tage nach seinem Kreuzbandriss konnte der Zug-Goalgetter gegen die SCRJ Lakers endlich sein Comeback geben. Zwei Tage davor war das Spiel gegen Ambri nach acht Minuten abgebrochen worden, bevor der 33-Jährige richtig in Fahrt kommen konnte. Und die Fans kamen gar nicht mehr dazu, den Rückkehrer gebührend zu feiern.

Das holten die Anhänger in der Nordkurve gegen die St. Galler nach. Sie rollten Banderolen mit den Worten «Liide, kämpfe & müsse warte. Jetzt chasch wieder durestarte!» aus und stimmten das «Lino allez!»-Lied an: «Mir wänd de Chübel i de Händ vom Lino gseh!»

Gegen Rappi erhielt der zweifache Meisterstürmer an der Seite von Topskorer Vinzenz Rohrer und Dominik Kubalik über 14 Minuten Eiszeit. Dabei gelang ihm bereits im ersten Drittel ein Assist.

Trotz der 1:5-Pleite konnte der nur 1,67 Meter grosse Luzerner seine Begeisterung über seine Rückkehr nicht verbergen. «Es ist immer schwierig, wenn man zur eigenen Leistung etwas sagen muss, wenn man ein Spiel verliert. Aber ich habe mega Freude, dass ich wieder in der Garderobe stehe und mit den Jungs auf dem Eis kämpfen darf. Leider war irgendwie der Wurm drin», sagte er. «In den ersten 40 Minuten war die Qualität nicht da. Sie waren einen Schritt schneller und haben die Duelle gewonnen. An einem solchen Abend soll man dann auch nicht mehr belohnt werden, wenn man die ersten 40 Minuten so spielt.»

Wie kam er nach so langer Zeit ohne Wettkämpfe zurecht? «Der Rhythmus ist schon nicht ohne. Es ist schnell, es ist intensiv. Aber ich habe jetzt recht lange schon im Training auf einer guten Intensität mittrainieren dürfen. Ich denke, das hat mir sicher geholfen. Aber das Spiel ist nachher noch einmal ein anderes Level. Ich habe mir vorgenommen, schnelle, saubere Wechsel zu machen, dass ich nicht zu lange auf dem Eis gefangen bin. Mehrheitlich ist mir das gelungen. Bei zwei, drei Einsätzen bin ich dann ins Schnaufen gekommen und musste die Position suchen.»

In den letzten Wochen und Monaten sei «es definitiv eine Geduldsfrage» gewesen, gibt Martschini zu. «Aber ich hatte Vertrauen in die Ärzte und die Physios und ich habe das Gefühl, es war der richtige Plan. Umso schöner ist es, dass irgendwann der Tag X gekommen ist.»

«Fantastisch, dass wir das miterleben durften»

Nach so langer Zeit muss es sonderbar gewesen sein, dass sein erster Comeback-Versuch am Mittwoch zu Ende war, bevor er so richtig begonnen hatte. «Es war schon speziell. Ich hatte mir über ein Jahr vorgestellt, wie der Tag sein würde. Ich war dann auch froh, dass der ganze Rummel um Leo (Leonardo Genoni wurde für sein vermeintlich 1000. Spiel geehrt, Anm. der Red.) war. Es war fantastisch, dass wir das miterleben durften mit Leo und für Leo. Und dann ist es irgendwie in eine falsche Richtung gegangen und wir haben das akzeptieren müssen. Es ist höhere Gewalt, die wir nicht beeinflussen können.»

4:50 EV Zug – SCRJ Lakers 1:5: Labanc erwischt Genoni-Ersatz Croce zweimal

Von einem Zusammenhang mit dem Spielabbruch vom Mittwoch sowie der Unsicherheit, ob wegen des tropfenden Dachs der OYM Hall überhaupt gespielt werden kann, und dem lange enttäuschenden Auftritt der Zuger wollte Martschini nichts wissen. «Da sind wir selbst schuld. Schon in den ersten Einsätzen waren wir nicht bereit. Ich habe das Gefühl, Rappi war hungriger.»

260 Tore hat Martschini für den EVZ schon erzielt. Gleich viele wie Heinz Jenni in den 70er- und 80er-Jahren. Ein Treffer fehlt Martschini noch, um sich den Klubrekord alleine zu sichern.