Vinzenz Rohrer spielt als Zuger zum ersten Mal in Zürich. Lars Weibel und Ambri müssen wieder den Rhythmus finden. Und wie lange musste Fabian Ritzmann auf sein nächstes Tor warten? Hier kommt das Liga-Inside.

Rohrer hört «kaum» dumme Sprüche

Zuvor war er der Publikumsliebling bei den ZSC Lions, seit dieser Saison spielt Vinzenz Rohrer für Zug – und kehrte am Samstag erstmals seit dem Transfer in die Swiss Life Arena zurück. Als Topskorer seines Teams notabene. «Es war das erste Mal in meiner Karriere, dass ich in einer solchen Situation war, gegen meine Ex-Teamkollegen zu spielen. Das war schon sehr speziell. Man versucht sich zwar zu sagen, dass man das ausblendet, aber so einfach ist das nicht – man ist ja immer noch ein Mensch», gesteht der Österreicher. Ist denn auf dem Eis auch der eine oder andere dumme Spruch mit den ehemaligen Kumpels gefallen? «Zum Glück kaum», so Rohrer zu Blick, «das hätte mich möglicherweise schon etwas aus dem Konzept gebracht.» Letztlich war er es, der die letzten Hoffnungen der Zürcher zerstörte, indem er in der 60. Minute mit dem Treffer zum 4:2 ins leere Tor alles klarmachte und den Zuger Auswärtssieg sicherstellte.

4:23 ZSC Lions – EV Zug 2:4: Drei EVZ-Tore innert 133 Sekunden schocken den ZSC

3 Gegentore in 133 Sekunden – für Geering inakzeptabel

Im Lager der ZSC Lions muss am späteren Samstagabend zum zweiten Mal in dieser Saison eine Niederlage erklärt werden. Wie leichtfertig die Zürcher eine 2:0-Führung aus der Hand gaben, indem sie zu Beginn des Schlussdrittels innert 133 Sekunden drei Gegentore zuliessen, gab zu Diskussionen Anlass. «Egal wie die Tore entstanden sind, das ist inakzeptabel! Da müssen wir schon reifer sein, damit so etwas nicht geschieht», sagt Captain Patrick Geering nach der 2:4-Pleite zu Blick. Bereits am Donnerstag in Biel befand sich der souveräne Leader auf dem Weg in eine Niederlage, ehe er sich in extremis noch in die Verlängerung retten konnte und am Ende nach Penaltyschiessen mit 4:3 durchsetzte. «Wir müssen das ehrliche Hockey schon durchziehen, wenn man beginnt Abkürzungen zu nehmen, wird man bestraft», bilanziert Geering.

1:09 ZSC-Captain Geering: «Wir haben die passende Antwort nicht mehr gefunden»

Müdes Ambri ist besser

Hat Ambri die Nati-Pause auf dem sensationellen 2. Rang nicht gutgetan? Am Freitag waren die Leventiner gegen das ersatzgeschwächte Davos chancenlos und kassierten eine 1:4-Pleite. «Ich glaube nicht, dass es damit etwas zu tun hat, denn wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern nehmen Spiel für Spiel», erklärt Sportchef Lars Weibel gegenüber RSI. Er sagt aber auch: «Wir haben aber generell festgestellt, dass wir nach Pausen jeweils etwas Mühe haben. Diese tun zwar auch uns für die Erholung gut, aber wir spielen besser, wenn wir zwar etwas müde sind, aber einen guten Rhythmus haben.» Am Sonntag haben die Leventiner im Heimspiel gegen Lausanne die nächste Gelegenheit, ihren Rhythmus wiederzufinden.

Ritzmann trifft nach 69 torlosen Spielen doppelt

Am 18. März 2025 hatte Fabian Ritzmann in den Playoffs gegen Fribourg sein letztes Tor erzielt und durfte sich danach gar Hoffnungen auf einen WM-Platz machen. Doch danach kam die grosse Flaute. Während 69 Spielen blieb der SCB-Stürmer ohne Treffer. Bis zum Freitag, als der Engadiner endlich wieder einnetzte. Wieder gegen Gottéron. Beschwingt davon legte Ritzmann tags darauf beim nächsten Sieg mit dem zweiten Saisontor nach. Mit Ritzmann im Line-up hat der SCB nun vier Spiele in Folge und zehn von elf Partien gewonnen.

2:47 Genève-Servette – SC Bern 2:5: Graf leitet SCB-Wende ein

Lugano-Stürmer feiern Premieren

Erstmals in dieser Saison hat Lugano zwei Siege in Folge feiern können. Auf das 2:1 gegen die SCL Tigers vom Freitag folgte ein 4:0-Erfolg in Rapperswil-Jona. Gegen die Lakers trafen Ex-ZSC-Stürmer Daniel Olsson und Aleksi Peltonen erstmals in dieser Saison. Zur Feier des Tages legte der Finne mit Schweizer Lizenz mit dem Treffer ins leere Tor gleich noch nach.

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Langnau ohne Petersson

Am Freitag gingen die Emmentaler auswärts gegen Lugano mit einem 1:2 als Verlierer vom Eis. Dabei zog sich André Petersson eine Unterkörperverletzung zu. So mussten die Langnauer am Samstag beim Derby gegen Biel ohne den Schweden antreten. Peterssons Situation wird von Tag zu Tag beurteilt. Lugano-Verteidiger Santeri Alatalo checkte den Schweden gegen das Knie. Die Schiedsrichter pfiffen das Foul während des Spiels nicht. Der Tessiner wurde aber nun nachträglich für eine Partie gesperrt.

In 5 von 6 Spielen kams zur Wende

Einzig Lugano (4:0 in Rapperswil) liess sich am Samstag die Butter nicht vom Brot nehmen. In den übrigen fünf Spielen kam es zur Wende. Bei den Finalisten des letzten Frühlings, Fribourg (2:4 nach 1:0 gegen Kloten) und Davos (3:6 nach 1:0 bei Ajoie), sowie Biel (2:5 nach 2:1 in Langnau) war der Umschwung nicht so dramatisch. Doch was der SCB und der EVZ boten, war eindrücklich. Die Berner gewannen nach einem frühen 0:2-Rückstand in Genf 5:2 und die Zuger schafften in Zürich eine irre Wende. Sie machten im Schlussdrittel aus einem 0:2 ein 4:2 und fügten dem Liga-Dominator die zweite Saison-Niederlage zu.