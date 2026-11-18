Der Vertrag des dienstältesten SCB-Spielers läuft aus. Hat Tristan Scherwey noch eine Zukunft in Bern? Die beiden Eishockey-Reporter Stephan Roth und Nicole Vandenbrouck sind da unterschiedlicher Meinung.

Das Pro und Kontra für eine Scherwey-Verlängerung in Bern

Das Pro und Kontra für eine Scherwey-Verlängerung in Bern

Darum gehts Der Vertrag von Tristan Scherwey beim SCB läuft aus

Der 35-jährige Stürmer möchte weiterspielen

Was für und gegen eine Verlängerung spricht

Scherwey schafft, was nicht jeder kann Das Pro von Stephan Roth

Im Profisport sollte kein Spieler aufgrund vergangener Verdienste oder Nostalgie einen neuen Vertrag bekommen. Auf der anderen Seite darf man den aktuellen Tristan Scherwey nicht am besten Tristan Scherwey messen, der neben viel Energie, Leidenschaft, Tempo und Härte auch noch mehr als zehn Tore pro Saison zu bieten hatte.

Die entscheidende Frage muss sein: Kann Scherwey dem Team noch helfen? Und da lautet die Antwort klar: Ja.

Trainer Serge Aubin hat bald gemerkt, was der Freiburger auch in seiner 18. Saison beim SCB noch zu bieten hat. So schickte er letzte Woche, als der SCB in Lugano einen 3:2-Vorsprung verteidigen musste, Scherwey aufs Eis. Der Kanadier wusste, dass ihm der Routinier genau das bringen würde, was er brauchte. In den letzten zwei Spielen liess er Scherwey dann auch an der Seite der Ausländer Aaltonen und Bemström stürmen. Aubin stellt nach Leistung auf. Ob alt oder jung, spielt da keine Rolle.

Nach der miesen letzten Saison hatte sich der SCB von den Routiniers Untersander, Vermin und Loeffel getrennt und Scherwey eröffnet, dass er eine kleinere Rolle haben werde und auch mal überzählig auf der Tribüne landen könne. Der 35-Jährige nimmt diese Herausforderung an, legt sich voll ins Zeug und zeigt keinen falschen Stolz. Das schafft nicht jeder. Wo Scherwey draufsteht, ist auch heute noch Scherwey drin. Er kann dem SCB immer noch viel geben.

Kein Platz für Eishockey-Romantik Das Kontra von Nicole Vandenbrouck

Die grösste Herausforderung für jeden Sportchef: in die Zukunft zu schauen und das Potenzial eines Spielers erahnen zu müssen. Welche Leistung bringt XY noch in drei, vier Jahren für die Mannschaft und den Klub, wenn man ihm einen entsprechenden Vertrag anbietet? Die Antwortfindung ist in gewissen Altersklassen einfacher als in anderen.

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Zu welchem Schluss sollte Berns Sportdirektor Martin Plüss also kommen, wenn er sich jene Frage stellt im Fall von Tristan Scherwey? Fakt ist: Er hat seit 2009 die Knochen hingehalten für den SCB. Aber: Der Stürmer ist 35 Jahre alt und hat bereits in dieser Saison unter dem neuen Trainer Serge Aubin zu spüren bekommen, dass ihm Jungspunde den Rang ablaufen könnten. Scherweys Hockey-Kopf mit dem unbändigen Willen mag zweifelsohne noch mithalten – aber auch der Körper für seine energiegeladene Spielweise?

Sportlich betrachtet wäre eine Vertragsverlängerung der Identifikationsfigur ein falsches Zeichen. Immerhin wurden im letzten Sommer verdienstvolle Spieler nicht nur ziehen gelassen (der 35-jährige Loeffel), sondern trotz laufender Arbeitspapiere ausgemustert (der 35-jährige Untersander, der 34-jährige Vermin). Eine Verjüngung der Mannschaft wurde eingeleitet – und müsste konsequenterweise weiterverfolgt werden. Auch wenn Scherwey gelobt, mit jeder Rolle umgehen zu können – eines Tages hat es für Hockey-Romantik kaum mehr Platz.

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