DE
FR
Abonnieren

SCB-Scherwey nach Sieg in Genf
«Die Vision ist der Titel eines Tages»

Tristan Scherwey erklärt, warum die Mannschaft nie den Glauben verliert und was sich seit dem Sommer in Bern verändert hat.
Publiziert: vor 10 Minuten
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Bern
SC Bern
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
20
-9
32
5
SCL Tigers
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zug
EV Zug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
12
EHC Biel
EHC Biel
20
-7
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
EHC Kloten
20
-23
21
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen