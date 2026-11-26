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Als der Klub Tommaso De Luca (21) als neuen Ambri-Captain verkündet, dankt er gleichzeitig Daniele Grassi für seine in diesem Amt geleisteten Dienste. Der 33-Jährige ist bei den Biancoblu gross geworden, hat bisher nur vier Saisons seiner Karriere bei anderen Klubs (Kloten, Bern) gespielt. Grassi ist ein Kind der Leventina und hat seine Knochen jahrelang für Ambri hingehalten – ein verdienstvoller Spieler also. In der Mitteilung von Mitte August steht, dass «Daniele eine wichtige Führungspersönlichkeit innerhalb des Teams bleiben wird». Doch vom Stürmer fehlt auf dem Eis jede Spur.

Sein letzter Einsatz datiert am 3. Oktober. Verletzt ist er nicht – sondern seither überzählig. Klar, das kann zum Business gehören. Zum Beispiel nach einem Trainerwechsel, wenn der neue Coach nicht auf die gleichen Akteure setzt. Doch Jussi Tapola (52, Fi) ist bereits in der zweiten Saison Ambris Cheftrainer. Er ersetzt am 27. Januar 2026 Eric Landry (51, Ka), der Assistent gewesen ist von Luca Cereda (45). Zur Erinnerung: Cereda und Ex-Sportchef Paolo Duca (45, jetzt EVZ) sind Mitte Oktober 2025 unisono zurückgetreten nach Unstimmigkeiten mit Ex-Präsident Filippo Lombardi (70).

Im Zusammenhang mit diesen Personalien fällt auf: Grassis Vertrag wurde im Dezember 2025 verlängert – und das gleich um vier Jahre. Dabei federführend: Duca-Nachfolger und Interims-Sportchef Alessandro Benin (49). Dieser wird dann nach 13 Jahren im Klub Ende letzter Saison abgesägt. Lars Weibel (52, Ex-Nati-Sportchef) übernimmt den Posten. Und wird in Grassis Fall vor vollendete Vertrags-Tatsachen gestellt. Im Exit-Gespräch, das nach jeder Saison mit jedem Spieler geführt wird, deutet laut Grassi aber weder Weibel noch Tapola an, dass man nicht mehr auf ihn zählen will. Deshalb kommt es für ihn unerwartet, dass er nach sechs Einsätzen auf dem Abstellgleis landet.

«Grösste mentale Herausforderung»

Wie sieht der Leventiner die Situation? «Sie ist nicht einfach. Es ist vermutlich die grösste mentale Herausforderung meines Lebens», sagt Grassi offen. Er trainiert, hält sich bereit für die Spiele – um dann in der Garderobe zu erfahren, dass er es wieder nicht in die Aufstellung geschafft hat. «Kein schöner Moment.» Er nimmt sich vor, positiv zu bleiben, nicht zu weit in die Zukunft zu denken, «sondern täglich mein Bestes zu geben. Es ist das einzige, das ich beeinflussen kann». Im Training muss er sich aufdrängen. Ungünstig für ihn: Je länger er ohne Ernstkampf bleibt, desto mehr fehlt ihm der Spielrhythmus. Und solange Ambri erfolgreicher als erwartet ist, gibts kaum Gründe für den Trainer, etwas umzustellen.

Deshalb hat letzte Woche ein Gespräch stattgefunden zwischen Sportchef Weibel und Grassi. Dabei wird auch eine potenzielle Leihe in die Swiss League angesprochen. Der Stürmer wartet nun von seinem Herzensklub auf ein konkretes Feedback. Dass ein überzähliger Spieler mit einem Vierjahres-Vertrag das Budget eines Klubs, der seine Ausgaben zusammenhalten muss, belastet, ist allen Beteiligten bewusst.

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