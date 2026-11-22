In Providence ist der Horror allgegenwärtig. Diese Tatsache ist auf H. P. Lovecraft zurückzuführen, welcher 1890 in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Rhode Island geboren und 1937 begraben wurde. Lovecraft wird bis heute als einer der einflussreichsten Autoren der Horrorliteratur gehandelt. Täglich pilgern Fans zu seiner Ruhestätte, um kleine Opfergaben wie Münzen oder Stifte zu hinterlassen. Attilio Biasca hat mit dem Grusel-Genre zwar wenig am Hut, eine Gemeinsamkeit hat er aber mit dem Schriftsteller – seit diesem Herbst lebt und arbeitet der Zentralschweizer in Providence.

Nach seinem Transfer von Fribourg-Gottéron zu den Boston Bruins wurde der 23-Jährige vom General Manager des sechsfachen Stanley-Cup-Siegers im Farmteam der Providence Bruins parkiert. Wir treffen Attilio und seine Lebensgefährtin Elin Hurschler unmittelbar nach einer pickelharten Trainingseinheit in einer Sandwich-Bar in der Innenstadt. Sein Kinn ist gezeichnet von einem Puckabdruck. «Es ist schon ziemlich crazy, was zuletzt alles passiert ist», resümiert Biasca.

Der Überflieger erlebt in Providence sein Grounding

Der Sohn von Ambri-Teamarzt Nicola Biasca beginnt bei der Aufarbeitung seiner aussergewöhnlichen Sportlerbiografie mit einem Schwank aus der Kindheit. «Weil meine Mama aus Tschechien stammt, bin ich in den Schulferien oft zu meinen Grosseltern in die Region Ostrava gefahren. Deshalb durfte ich es live miterleben, wie David Krejci 2011 nach dem Stanley-Cup-Sieg mit den Bruins mit dem Cup nach Tschechien gekommen ist. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich eine besondere Sympathie für die Boston Bruins.»

In den Genuss einer besonders feinen Pointe des Schicksals ist Biasca im letzten Frühling nach dem Meistertitel mit Fribourg und dem Vize-Weltmeistertitel mit der Nati gekommen, als ihm sein Agent Dani Giger mitteilte, dass ihn ausgerechnet die Boston Bruins verpflichten wollen.

Und Biasca hat bei seinem Traumklub auf Anhieb ein Ausrufezeichen gesetzt. Im September erzielte der Stürmer im Prospect-Match gegen die Buffalo Sabres nach 25 Sekunden ein Tor! «Ich habe im Camp der Bruins generell viele positive Feedbacks für mein Spiel erhalten», erinnert sich der ehemalige EVZ-Junior. «Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ein absolutes Hoch. Durch die Erfolge mit Fribourg und der Nati hatte ich so viel Selbstvertrauen getankt, dass ich das Gefühl hatte, mir würde von nun an alles geschenkt werden.»

Doch das hat sich ganz schnell als Trugschluss herausgestellt. «Bostons General Manager hat mir am Ende des Camps klargemacht, dass er mich im Farmteam in der AHL aufbauen will. Eine knappe Stunde später wurde ich bereits mit einem Uber nach Providence transportiert, wo ich nach meinem Höhenflug so richtig geerdet wurde.»

«Hier interessiert es niemand, was ich in der Schweiz gewonnen habe»

Tatsächlich liegen zwischen dem Lifestyle eines NHL-Stars und dem eines Akteurs in der AHL Welten. Während der Mindestlohn in der National Hockey League 850'000 Dollar im Jahr beträgt, muss sich Biasca als Rookie in der American Hockey League mit einem Jahresgehalt von 85'000 Dollar, umgerechnet rund 71'000 Schweizer Franken, begnügen. «Darum bin ich auch ohne Auto hier, um Geld sparen zu können.» Ziemlich zäh verlaufen für Biasca die langen Busfahrten zu den Auswärtsspielen.

«Im Gegensatz zu den Team-Routiniers, welche ein Zweierabteil für sich alleine beanspruchen dürfen, muss ich mir als Rookie ein Abteil mit einem Mitspieler teilen. Wenn man bedenkt, dass wir manchmal bis zu acht Stunden mit dem Bus unterwegs sind, ist das nicht wirklich bequem. Zum Glück haben wir einen Pokertisch im Bus.»

Extrem hart sind für den gelernten Center die ersten Eiszeiten in der 190'000-Einwohner-City. «Hier hat sich niemand dafür interessiert, was ich in der Schweiz gewonnen habe. Ich musste bei null anfangen. Die meisten Amerikaner können nicht nachvollziehen, warum einer wie ich hierher kommt, weil sie wissen, dass ich in der Heimat ein sehr viel einfacheres Leben führen könnte. Deshalb musste ich hier in den ersten Wochen richtig unten durch, ich habe kaum Spielzeit erhalten.»

Aufgeben war für den im Engadin geborenen Luzerner aber keine Option. «Ich musste in meinem Leben immer besonders hart für meine Erfolge arbeiten. Zu Beginn der letzten WM war ich ja auch nur der 13. Stürmer, ehe ich mich während des Turniers zum Fixstarter entwickelte. Irgendwie brauche ich solche Herausforderungen.»

Und in der Zwischenzeit wird Biasca in Providence voll respektiert. «Es ist wichtig, dass du den Amis jeden Tag vor Augen führst, wie ernst du diese Aufgabe nimmst. Darum betrete ich regelmässig als Erster das Eis, um zu zeigen: Leute, ich bin bereit, um hier richtig hart zu arbeiten.»

Ein Hammer ins Gesicht

Allerdings musste der «Swiss Forward» kurz nach seinem ersten Torerfolg in der AHL einen schmerzlichen Rückschlag einstecken. «Ich sass auf der Bank, als im Spiel gegen die Springfield Thunderbirds ein richtig harter Schuss über die Bande flog und an meinem Kinn einschlug! Dadurch habe ich einen heftigen Zwick im Nacken erhalten. Danach musste ich zweieinhalb Wochen pausieren.»

Als Biasca am letzten Sonntag sein Comeback geben konnte, sass seine Herzdame Elin, welche in Bern Medizin studiert, erstmals auf der Tribüne des Amica Mutual Pavilions. Für die angehende Ärztin war der erste Anblick eines AHL-Games gewöhnungsbedürftig: «Unmittelbar vor dem Gang in die Drittelpause hat sich auf dem Eis eine heftige Massenschlägerei ereignet. So etwas habe ich bis dahin wirklich noch nie gesehen.» Ihr Attilio macht aber deutlich, «dass solche Szenen in der AHL zur Tagesordnung gehören. Das Spiel hier ist besonders intensiv, jeder muss um seinen Platz kämpfen, es geht quasi ums sportliche Überleben. Und es gibt in jeder Mannschaft Spieler, die in erster Linie für die Schlägereien zuständig sind.»

Er selber hat sich zwar auch mit einer harten Spielweise einen Namen gemacht. «Aber ich bin ganz sicher nicht der Typ, der seinen Gegenspieler grundlos verprügelt.»

Wenn Mitspieler zu Kontrahenten werden

Eines hat der Mann mit der Rückennummer 94 in der Knochenmühle des nordamerikanischen Eishockeys früh gelernt: In einem AHL-Team ist der Mitspieler gleichzeitig ein harter Konkurrent. «Wenn du im Training ins 2 gegen 1 gehst, darfst du nicht damit rechnen, dass du von deinem Sturmpartner den Pass bekommst, weil er das Tor selber erzielen will, in der Hoffnung, dass er damit der NHL ein bisschen näher kommt.»

Auf die Frage, wie lange er bereit sein wird, für eine Chance in der NHL zu kämpfen, gibt Biasca eine glasklare Antwort: «Es wäre für mich sicher einfacher, wenn ich wieder nach Hause gehen würde. Aber wenn ich etwas angefangen habe, habe ich es noch immer durchgezogen. Ich weiss, dass es mir guttun wird, den härteren Weg zu gehen. Ich bin hier für zwei Jahre unter Vertrag, bis dahin werde ich hier bleiben.»

Zumal sich Biasca in Providence auch neben dem Eis immer wohler fühlt. «Es gibt hier zwar einen Stadtteil, in dem man in der Dunkelheit besser nicht zu Fuss unterwegs sein sollte. Ansonsten ist die Lebensqualität hier aber ziemlich gross.»

Somit stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass Attilio Biasca in der Stadt des Horror-Dichters eine richtig schöne Erfolgsgeschichte schreiben wird.