In der Silvesternacht wurde die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS Schauplatz einer Tragödie: Ein Brand forderte 40 junge Menschenleben.

Darum gehts 40 Menschen starben bei Brand in Crans-Montana-Bar an Silvester

Brand durch Partyfontänen und leicht entflammbares Material ausgelöst

Janine Enderli Redaktorin News

Sie kamen zum Feiern und fanden den Tod: In der Silvesternacht ereignete sich in Crans-Montana VS eine Katastrophe. Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich die Bar «Le Constellation» in eine Todesfalle. 40 junge Menschen verloren in den Flammen ihr Leben. Zurück bleiben Trauer, Schock und viele Fragen. Seit vier Tagen hält das Inferno die Welt in Atem. Blick zeigt, was bisher bekannt ist.

Was wir zur Brandursache wissen

Laut den Walliser Behörden wurde das Inferno durch Partyfontänen an den Champagnerflaschen in der Bar ausgelöst. Durch das Feuer geriet die Decke in Brand. Infolgedessen kam es zu einem sogenannten «Flashover»-Effekt. Dabei verwandelt sich ein kleines Feuer rasend schnell zu einem Grossbrand – durch die Entzündung von Gasen. Innert Sekunden herrschen in einem Raum dann Temperaturen bis zu 1000 Grad.

Diverse Experten gehen davon aus, dass an der Bar Schaumstoffplatten zur Schalldämmung angebracht waren. Feuerwerksexperte Erich Frey (66) sagte gegenüber Blick, dass altes und sprödes Material sich innert Sekunden entzündet. Die Behörden klären nun ab, welche Materialien verwendet wurden.

Das sind die Opfer

Am Sonntagabend herrschte traurige Gewissheit: 40 junge Menschen verloren in der Brandnacht ihr Leben. Vier quälende Tage der Ungewissheit endeten, als die Walliser Polizei verkündete, dass alle Opfer identifiziert waren.

Zurück bleibt grosser Schmerz: Allein 22 Opfer (14 bis 31 Jahre alt) stammten aus der Schweiz. Zudem kamen acht Franzosen (14 bis 39 Jahre), sechs Italiener (15 und 16 Jahre), ein Türke (†18), eine Portugiesin (†22), ein Rumäne (†18) und ein Belgier (†17) ums Leben.

Ärzte befürchten, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. 119 Menschen wurden durch das Feuer verletzt. Viele erlitten schwerste Brandverletzungen und werden derzeit in Spezialkliniken im In- und Ausland behandelt. Von den Verletzten waren bis Freitagnachmittag 113 identifiziert, wie der Walliser Polizeikommandant Frédéric Gisler mitteilte. 71 der Betroffenen stammen aus der Schweiz, 14 aus Frankreich, 11 aus Italien und 4 aus Serbien.

Das ist über das Betreiberpaar bekannt

Das «Le Constellation» gehört dem französischen Ehepaar Jacques (49) und Jessica Moretti (40). Die beiden zogen 2015 ins Wallis und übernahmen die Bar. Mittlerweile gelöschte Fotos aus den sozialen Medien zeigen, dass sie das Lokal wohl auch selbst renoviert haben.

Die Walliser Staatsanwaltschaft leitete am Freitagabend eine Strafuntersuchung gegen das Paar ein. Sie ermitteln wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Entfachung einer Feuersbrunst. Laut Behörden liegt keine Flucht-, Wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr vor. Darum sitzt das Paar nicht in Untersuchungshaft, was Juristen kritisieren.

Ermittlungsstand: Diese Fragen sind noch offen

Ebenfalls im Fokus der Ermittlungen stehen die Behörden. Derzeit wird abgeklärt, ob entsprechende Baubewilligungen für die Bar vorlagen beziehungsweise wie häufig in den letzten Jahren der Brandschutz kontrolliert wurde und ob Mängel bestanden haben.

Anders als in anderen Kantonen sind im Wallis die Gemeinden für den Brandschutz zuständig. Gemeindepräsident Nicolas Féraud blieb zu den Kontrollen vage. Er sagte jedoch: «Bei uns gab es keine lasche Haltung bei Kontrollen von Bars.» Die entsprechenden Unterlagen liegen derzeit bei der Staatsanwaltschaft.

Ebenfalls abgeklärt wird derzeit, ob Vorschriften bezüglich Notausgängen und Fluchtwegen sowie Jugendschutz eingehalten wurden.

Schweiz unter Schock

Bereits am Morgen nach der Katastrophe gab es die ersten Reaktionen. Mitte-Chef Philipp Matthias Bregy schrieb auf X: «Nichts ist mehr, wie es war.» Dieses Gefühl zeigt sich auch noch Tage nach der Tragödie. Die Trauer im In- und Ausland ist riesig, die Betroffenheit praktisch überall spürbar. Für den 9. Januar ist ein schweizweiter Trauertag geplant. Dieser wird laut Bundespräsident Guy Parmelin (66) zusammen mit den Kirchen geplant.