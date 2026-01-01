Inferno in Crans-Montana – so entsteht ein Flashover

Der Grund für die rasche Ausbreitung des Feuers in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana war laut der Behörden ein sogenannter Flashover. Dieser entsteht, wenn ein Feuer durch zusätzliche Gase in der Umgebung schlagartig expandiert.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein Flashover infolge eines Brandes ist laut den Behörden im Kanton Wallis der Grund, warum es in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana in der Silvesternacht zu einer Explosion kam. Mindestens 40 Menschen wurden bei der Tragödie getötet, etwa 115 Personen verletzt. Die Identifizierung der Verletzten dauert an.

Warum genau es in der Bar gebrannt hat, ist im Moment noch nicht bekannt. Verdächtigt werden unter anderem Feuerwerkskörper an Champagnerflaschen. Auch, was genau die Explosion infolge des Flashovers verursacht hat, ist noch unklar.

Als Flashover bezeichnet man den sekundenschnellen Übergang eines kleinen Feuers zu einem Grossbrand. Damit es bei einem Brand aber zu einem solchen Phänomen kommen kann, muss ein Feuer seine Umgebung stark erhitzen, erklärt Feuerwehr-Sprecherin Nadine Girod von Schutz und Rettung Zürich. Blick hat sie gebeten, das Phänomen Flashover genauer zu erläutern.

Wie entsteht ein Flashover?

Wenn sich ein Feuer in einem geschlossenen Raum ausbreitet und seine Umgebung erhitzt, entstehen immer mehr brennbare Gase, erklärt die Expertin. «Wird eine kritische Temperatur von etwa 300 °C erreicht, können sich diese Gase schlagartig entzünden.» Dadurch komme es zu einem extremen Temperaturanstieg, der sämtliche Gegenstände in der Umgebung entzünden kann.

Was für Auswirkungen hat ein Flashover?

«Aufgrund des gleichzeitigen Druckanstiegs breitet sich das Feuer enorm schnell aus», erklärt Girod. Das sei für alle Umstehenden enorm gefährlich. «Wenn sich Menschen im Moment der Durchzündung in der Nähe davon aufhalten, kann das tödliche Folgen haben oder zu sehr schweren Brandverletzungen führen.»

Sind Flashover bei Bränden selten?

Flashover sind laut der Expertin also physikalische Phänomene und bezeichnen die schlagartige Durchzündung von Rauchgasen, die zu einer rasanten Ausbreitung eines Brandes führen. Das heisst, sie können bei einem grösseren Feuer in einem geschlossenen Raum theoretisch immer vorkommen. «Wenn die Entstehung des Brands nicht gehemmt wird, kommt es bei jedem Feuer zu einer solchen Durchzündung», sagt Girod.