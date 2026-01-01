Mehrere Augenzeugen berichten vom Horror in der Bar «Le Constellation». Eine Wunderkerze auf einer Champagnerflasche soll die Decke in Brand gesetzt haben, Flammen breiteten sich rasend schnell aus – 200 junge Menschen gerieten in Lebensgefahr.

Feuer durch Geburtstagskerze auf Champagnerflasche löste Panik und Flammen aus

Nach dem dramatischen Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS werden immer mehr Details bekannt. Mehrere junge Frauen schildern gegenüber dem TV-Sender BFMTV Szenen wie aus einem Albtraum. Emma und Albane, zwei Französinnen, die sich zum Zeitpunkt des Feuers in der Bar aufhielten, berichteten. «Es herrschte absolute Panik, alle schrien».

Auslöser des Feuers soll laut mehreren Zeugenaussagen eine Geburtstagskerze beziehungsweise Wunderkerze gewesen sein, die von Kellnerinnen auf Champagnerflaschen platziert worden war. Als eine Frau – auf den Schultern einer anderen – die Flasche in die Höhe hielt, habe die Kerze die Decke entzündet. «Die Flammen breiteten sich rasend schnell aus», berichtet Victoria, eine weitere Besucherin.

Offenbar auch Minderjährige darunter

Besonders dramatisch: Der einzige Ausgang sei für die grosse Menschenmenge viel zu klein gewesen. Rund 200 Personen sollen sich in der Bar aufgehalten haben, darunter zahlreiche Minderjährige im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. In der Not schlugen Gäste ein Fenster ein, um Menschen ins Freie zu ziehen.

Feuerwehr und Polizei seien zwar «innerhalb weniger Minuten» vor Ort gewesen. Eine Frau wurde in der Panik eine Treppe hinuntergestossen und erlitt eine Knieverletzung.

Die verheerende Bilanz der Katastrophe bislang: Mehrere Dutzend Tote, rund 100 Personen wurden verletzt, viele davon schwer.