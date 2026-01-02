DE
«Wir wissen nicht, wo unsere Freunde sind»
Sie haben den Brand miterlebt:«Wir wissen nicht, wo unsere Freunde sind»

«Sie sagte, dass es eine Katastrophe sei»
Jetzt spricht ein Freund des Betreiberpaars

Ein verheerender Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS am Silvesterabend erschüttert die Schweiz. Die Betreiber Jacques und Jessica Moretti überlebten – stehen jedoch unter Schock. Ein Bekannter erzählt.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Kommentieren
Menschen fliehen aus dem Gebäude.
Foto: Screenshot

Darum gehts

  • Ein Brand zerstörte am 31. Dezember die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana
  • Barbesitzer Jacques und Jessica Moretti überlebten, stehen aber unter Schock
  • Das Partylokal wurde 2015 eröffnet und bot Platz für 300 Gäste
Janine EnderliRedaktorin News

Nach dem verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS steht die Schweiz unter Schock. Während die Behörden im Wallis eine Untersuchung eingeleitet haben und sich zu den Ursachen des Dramas noch zurückhaltend äussern, zeichnen Zeugenaussagen und erste Informationen aus dem Umfeld des Lokals ein mögliches Bild der Ereignisse. Besonders das Betreiberpaar steht im Fokus. Die Franzosen Jacques (49) und Jessica Moretti (40) haben das Lokal 2015 übernommen. 

Jean-Thomas Filippini, ein Freund des Paares, bestätigte laut mehreren korsischen Medien, dass die beiden Barbesitzer am Leben sind. Er berichtete, am Silvesterabend ein Video aus dem Lokal erhalten zu haben: «Ich habe die ganze Nacht versucht, meine Freunde zu erreichen. Gegen 5 Uhr morgens meldete sich schliesslich die Frau und sagte mir, dass sie leben und dass es eine Katastrophe sei», zitieren die Portale den Franzosen unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP.

«Sie stehen unter Schock»

Eine weitere Quelle ergänzt: «Die beiden stehen völlig unter Schock.»

Filippini lernte die Gastronomen 2015 kennen, als er mit seiner Band «I Vagabondi» – ebenfalls an Silvester – in Crans-Montana auftrat. Seitdem pflegt er regen Kontakt zu ihnen. «Wenn sie nach Korsika zurückkommen, versuchen wir, uns zu sehen. Sie kommen, wann immer es ihnen möglich ist, denn sie arbeiten sehr hart», erklärt der Sänger.

Betreiber Jacques Moretti stammt ursprünglich aus Korsika, seine Frau Jessica wuchs an der Côte d'Azur auf. Das Paar lernte sich auf der Mittelmeerinsel kennen und heiratete dort. Das Paar soll einen gemeinsamen Sohn haben. 

Lokal selbst renoviert

Jessica Moretti hat Verbindungen in verschiedene Länder: Sie studierte in Wales, Monaco und Frankreich. In den 2000er zogen das Paar ins Wallis – 2015 machten sie das leerstehende «Le Constellation» zu einem beliebten Partylokal für junge Menschen. Es bietet Platz für bis zu 300 Gäste. 

«Le Nouvelliste» berichtet, dass Jacques Moretti das Lokal selbst renoviert habe. «Ich habe fast alles selbst gemacht», wird der Franzose zitiert. Der Korse erklärte 2016 gegenüber der Zeitung, dass er sich in Crans-Montana sehr wohlfühle. «Wissen Sie, wir sind alle gleich. Wir sind in erster Linie Bergbewohner. Stur, aber vor allem sehr freundlich.»

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen weiter. 

