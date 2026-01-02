Unter den Opfern des tragischen Silvesterbrandes in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS ist das italienische Golftalent Emanuele Galeppini (†16).
Dies bestätigt der italienische Golfverband auf seiner Webseite und in den sozialen Medien: «Der italienische Golfverband trauert um Emanuele Galeppini, einen jungen Sportler, der Leidenschaft und authentische Werte mitbrachte», heisst es in der Mitteilung. «In dieser Zeit grosser Trauer sind unsere Gedanken bei seiner Familie und allen, die ihn geliebt haben. Emanuele, du wirst für immer in unseren Herzen bleiben.»
Der junge Italiener, wohnhaft in Dubai, stand auf der Liste der Vermissten, die vom italienischen Aussenministerium veröffentlicht worden war. Galeppini ist das erste identifizierte Opfer der Tragödie.