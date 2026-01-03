DE
Bar-Betreiber haben Spuren im Netz entfernt
Gelöschte Bilder zeigen riskante Umbauten

Die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana steht nach dem verheerenden Brand in der Kritik. Die Betreiber Jacques und Jessica Moretti sind abgetaucht, eine Strafuntersuchung wegen fahrlässiger Tötung gegen sie läuft. Nach dem Brand haben sie Bilder der Bar gelöscht.
Das Betreiberpaar Jessica und Jacques Moretti steht im Fokus der Ermittlungen. Führten Eigen-Umbauten im «Le Constellation» zur Katastrophe?

Darum gehts

  • Strafuntersuchung gegen Betreiber der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana eingeleitet
  • Problematische DIY-Umbauten und gelöschte Online-Daten nach Brandkatastrophe entdeckt
  • Drei Brandschutzkontrollen in zehn Jahren, weitere Behördenuntersuchungen folgen
Sebastian BabicReporter Blick

Die Untersuchungen zur Brandkatastrophe in Crans-Montana VS sind in vollem Gange. Am Samstag gibt die Staatsanwaltschaft Wallis bekannt, dass eine Strafuntersuchung gegen die Betreiber der Bar «Le Constellation» eingeleitet wurde. Jacques (49) und Jessica Moretti (40) werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. 

2015 übernahmen Jacques und Jessica Moretti die Beiz «Le Constellation». Jacques Moretti baute die Bar in Eigenregie um. In einem Artikel der Zeitung «Le Nouvelliste» erzählte er damals noch stolz von den Umbauarbeiten. Nach dem verheerenden Brand stehen die beiden Betreiber jetzt im Fokus der Ermittlungen.

Aus dem Internet getilgt

Während die Untersuchungen noch andauern, sind die beiden Betreiber abgetaucht und haben die Online-Autritte der Bar aus dem Internet getilgt.

Am Neujahrstag sind etwa auf der Youtube-Seite von Jennifer Moretti noch Videos aus dem «Le Constellation» zu sehen. Wenige Stunden später verschwinden diese, zurück bleiben zunächst noch Playlisten mit House-Musik. Inzwischen ist die Seite komplett gelöscht.

Die Vermutung liegt nahe, dass sie damit einen problematischen Do-It-Yourself Umbau der Kellerbar verschleiern wollen, wie zuerst das Portal «Inside Paradeplatz» berichtete. Blick hat dennoch einige Bilder gefunden. 

Diese zeigen: Ausgerechnet die Treppe, die aus der Kellerbar ins Erdgeschoss führt, wurde beim Umbau verengt. Auch die Schallschutz-Deckenverkleidung wurde eigenständig angebracht. Diese fing in der dramatischen Nacht Feuer.

Ob mit besonders billigem Schaumstoff gearbeitet wurde, ist nicht gesichert. Denn: Auch das Alter solcher Schallschutzmatten spiele eine Rolle, wie Pyrotechnik-Experte Erich Frey (66) gegenüber Blick sagt: «Ist der Kunststoff alt oder spröde, entzündet sich das in Berührung mit Feuer extrem schnell.»

Fragen zu den Kontrollen

Doch: Nicht nur das Betreiberpaar steht im Fokus. Immer lauter werden Fragen zu den Brandschutzkontrollen, die von den zuständigen Behörden durchgeführt wurden. Diese hätten mehr oder weniger regelmässig stattgefunden, wie der Betreiber gegenüber Tamedia sagt.

In den rund 10 Jahren seit der Eröffnung hätten demnach drei Kontrollen stattgefunden. Gegenüber den Medien geben die Behörden allerdings keine konkrete Auskunft, wann Kontrollen durchgeführt wurden.

Ob es dabei tatsächlich zu Verfehlungen gekommen ist, werden die zukünftigen Untersuchungen zeigen. Jacques Moretti jedenfalls gibt gegenüber 20 Minuten an, mit den Behörden zusammenarbeiten zu wollen.

Erst die Ergebnisse der Untersuchung werden hoffentlich die ganze Wahrheit ans Licht bringen.

