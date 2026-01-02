Nach der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana laufen die Untersuchungen auf Hochtouren. Am Freitag um 15 Uhr findet die dritte Pressekonferenz der Walliser Behörden statt. Blick berichtet live.

Darum gehts Walliser Polizei hält um 15 Uhr Pressekonferenz zur Feuerkatastrophe ab

Möglicher Auslöser: Wunderkerzen entzündeten Schaumstoffdecke in der Bar

Über 40 Tote, 115 Verletzte, viele mit schweren Verbrennungen

Weiterhin «rund 40 Todesopfer» Reinard nennt wiederum die Zahl von «etwa 40 Todesopfer» – bei dieser Zahl gibt es also noch kein Update. Reinard bedankt sich bei den Mitarbeitenden des Spitals in Sitten. Viele Mitarbeiter hätten ihre Ferien unterbrochen, um Unterstützung zu leisten. Jetzt werden Patienten ins Ausland verlegt Staatsratspräsident Mathias Reynard erklärt, dass nicht nur die Fahnen in Bern, sondern auch die Schweizerfahnen aller Botschaften der Eidgenossenschaft weltweit auf Halbmast gesetzt werden. Der Staatsrat bedankt sich auch bei der internationalen Unterstützung. Reynard sagt: «Die Solidarität funktioniert.» So habe etwa Italien bereits einige Patienten übernommen. Ein paar Dutzend Brandverletzte seien bereits oder würden noch ins Ausland verlegt. «Unsere Teams leisten seit dem Beginn das Maximum» Staatsratspräsident Mathias Reynard richtet seine Worte zunächst wieder an die Angehörigen. Er entschuldigt sich für die kaum auszuhaltende Zeit des Wartens und der Unklarheit. «Unsere Teams leisten seit dem Beginn das Maximum», betont der Regierungsrat. Er bedankt sich bei den anderen Kantonen, die Hilfe geleistet haben. So hat etwa das Unispital in Lausanne mehr als 20 Patienten übernommen. Titel: «Incendie d'origine indéterminée Crans-Montana» Der Titel der Pressekonferenz, der im Hintergrund eingeblendet wird, heisst: «Incendie d'origine indéterminée Crans-Montana» – also Feuer unbestimmter Ursache Crans-Montana. Noch haben die Sprecher ihre Plätze nicht eingenommen. Die Teilnehmer der Pressekonferenz Nun ist klar, wer heute sprechen wird: Eric Bonvin, Direktor der Spitäler Wallis

Staatsratspräsident Mathias Reynard

Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud

Polizeikommandant Frédéric Gisler

Chefinspektor Pierre-Antoine Lengen

Staatsrat und Sicherheitsvorsteher Stéphane Ganzer

Fredy-Michel Roten, Direktor der Walliser Rettungsorganisationen Leichte Verspätung Noch haben die Teilnehmer der heutigen Pressekonferenz nicht an den Tischen Platz genommen. Die Medieninformation dürfte aber bald beginnen. Die Pressekonferenz beginnt um 15 Uhr Auch am zweiten Tag nach der Feuerkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana informieren die Behörden. Blick berichtet live von der Pressekonferenz aus Sitten VS. Ende des Livetickers

Für 15 Uhr hat die Walliser Kantonspolizei eine dritte Pressekonferenz zur Feuerkatastrophe in der Bar «Le Constellation» angekündigt. Auf der Einladung ist neutral vom «Ereignis vom 1. Januar 2026 in Crans-Montana» die Rede. Auf der Einladung ist nicht angegeben, welche Sprecher vor die Medien treten werden. Blick zeigt die Pressekonferenz im Livestream.

Gemäss aktuellem Stand starben mehr als 40 Personen beim Inferno. Rund 115 Personen wurden verletzt, viele davon erlitten schwere Verbrennungen. Zahlreiche Personen befinden sich in kritischem Zustand.

Viele offene Fragen

Das Feuer in der Bar breitete sich extrem schnell aus, es kam zu einem Flashover. Als möglicher Auslöser des Feuers werden Wunderkerzen auf Champagnerflaschen diskutiert, welche die Akustikabdeckung aus Schaumstoff an der Decke des Lokals entzündeten.

Es stellen sich weiterhin diverse Fragen zu den genauen Opferzahlen, deren Alter und Herkunft. Auch zum Brandschutz im Lokal und den Notausgängen sind schwierige Fragen offen. Blick berichtet auch im Ticker, welche Fragen bei der Pressekonferenz beantwortet werden.