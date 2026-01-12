Vertrauen in Justiz und Institutionen

Erst am Samstag erklärte alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey (80) ​im Interview mit Blick​, die Vetternwirtschaft im Wallis müsse «aufhören». Die Walliserin stammt ursprünglich aus Crans-Montana, wo sich in der Silvesternacht die Brandkatastrophe mit 40 Toten ereignet hat – dementsprechend hat die Tragödie sie mitgenommen.

In einem Interview mit ​RTS​ am Sonntagabend reagiert der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard auf die Vorwürfe. «Mein gesamtes politisches Engagement richtete sich gegen Vetternwirtschaft und Interessenkonflikte. Zweifellos gab und gibt es in unserem Kanton Fälle von Vetternwirtschaft, und wir müssen sie bekämpfen», so Reynard. «Doch wenn man von Beginn der Ermittlungen an solche Zweifel an allen Verantwortlichen bestehen lässt, trägt das meiner Meinung nach nicht zur Wahrheitsfindung bei.»

Er bekräftigt zudem, Vertrauen in die Institutionen und die Gewaltenteilung zu haben – weswegen er sich auch nicht weiter zu den Ermittlungen äussern will. «Glücklicherweise gibt es die Gewaltenteilung. Es wäre nicht richtig, wenn sich die Regierung in die Ermittlungen einmischen und der Justiz vorschreiben würde, wie sie sich zu organisieren hat. Es ist Sache der Justiz, die Durchführung dieser Ermittlungen festzulegen. Der Druck ist gross, und die Erwartungen sind hoch, die Wahrheit und die Verantwortlichen aufzudecken.»

Zudem unterstreicht er, dass die Ermittlungen mit grösstmöglicher Unabhängigkeit und Transparenz durchgeführt werden müssten. «Das ist für die Opfer und ihre Familien sowie für die gesamte Gesellschaft unerlässlich.»