Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Neue Enthüllungen über fehlende Kontrollen nähren den Verdacht, dass die Brandkatastrophe von Crans-Montana vermeidbar gewesen wäre. Unter die Trauer und den Schock mischt sich deswegen auch Wut. Vor allem die Angehörigen der Opfer fordern Antworten.

«Dass ein so junges Leben so dahingerafft wird, das sollte es nicht geben», sagten Astrid und Jérôme P. im Interview gegenüber France 3. Sie verloren ihre Tochter Cyane (†24 ) in den Flammen. Die junge Frau arbeitete als Kellnerin in dem Établissement.

Besonders brisant: Eine zweite Tür im Le Constellation war zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen. P. wollte sich über diese Türe in Sicherheit bringen, doch sie konnte nur noch tot geborgen werden. Freunde versuchten sie noch, 40 Minuten lang, zu reanimieren. P. war Berichten zufolge die Freundin vom Sohn von Jacques Moretti.

Die Eltern empfinden keine Wut, diese werde aber schnell überhandnehmen. «Es gibt eine Zeit für den Schmerz und eine Zeit für die Wut» sagte der Vater.

Klar ist: Viele Bar-Besucher konnten sich nur über den offenen Haupteingang retten. Da die Treppe zum Ausgang aber nur 1,37 breit war, verloren 34 der 40 Opfer dort ihr Leben, wie meine Kollegin Natalie Zumkeller hier beschrieben hat.

Bar-Betreiber Moretti befindet sich nun seit Freitagnachmittag in Polizeigewahrsam. Innerhalb von 48 Stunden muss das Walliser Zwangsmassnahmengericht die Verhaftung bestätigen, sonst kommt Moretti wieder auf freien Fuss. Für Montag wird mit weiteren Informationen der Staatsanwaltschaft über den Verbleib Morettis im Gefängnis gerechnet.