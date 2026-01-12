Darum gehts
- Verheerende Brandkatastrophe in Bar Le Constellation forderte 40 Todesopfer
- Bar-Betreiberpaar Jacques und Jessica Moretti befragt, Jacques Moretti kam in Polizeigewahrsam
- Feuer wurde durch Fontänen an Champagnerflaschen ausgelöst
«Dass ein so junges Leben so dahingerafft wird, das sollte es nicht geben»
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Neue Enthüllungen über fehlende Kontrollen nähren den Verdacht, dass die Brandkatastrophe von Crans-Montana vermeidbar gewesen wäre. Unter die Trauer und den Schock mischt sich deswegen auch Wut. Vor allem die Angehörigen der Opfer fordern Antworten.
«Dass ein so junges Leben so dahingerafft wird, das sollte es nicht geben», sagten Astrid und Jérôme P. im Interview gegenüber France 3. Sie verloren ihre Tochter Cyane (†24 ) in den Flammen. Die junge Frau arbeitete als Kellnerin in dem Établissement.
Besonders brisant: Eine zweite Tür im Le Constellation war zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen. P. wollte sich über diese Türe in Sicherheit bringen, doch sie konnte nur noch tot geborgen werden. Freunde versuchten sie noch, 40 Minuten lang, zu reanimieren. P. war Berichten zufolge die Freundin vom Sohn von Jacques Moretti.
Die Eltern empfinden keine Wut, diese werde aber schnell überhandnehmen. «Es gibt eine Zeit für den Schmerz und eine Zeit für die Wut» sagte der Vater.
Klar ist: Viele Bar-Besucher konnten sich nur über den offenen Haupteingang retten. Da die Treppe zum Ausgang aber nur 1,37 breit war, verloren 34 der 40 Opfer dort ihr Leben, wie meine Kollegin Natalie Zumkeller hier beschrieben hat.
Bar-Betreiber Moretti befindet sich nun seit Freitagnachmittag in Polizeigewahrsam. Innerhalb von 48 Stunden muss das Walliser Zwangsmassnahmengericht die Verhaftung bestätigen, sonst kommt Moretti wieder auf freien Fuss. Für Montag wird mit weiteren Informationen der Staatsanwaltschaft über den Verbleib Morettis im Gefängnis gerechnet.
Was passiert als Nächstes mit Moretti?
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Immer wieder kommen neue Informationen über das Wirtepaar Jacques und Jessica Moretti ans Licht. Das Ehepaar befindet sich seit Tagen im Mittelpunkt von Untersuchungen und Recherchen.
Die neuste Entwicklung: Der Walliser Justiz war Moretti bereits bekannt. 2020 erwarben er und seine Frau kurz nach Erhalt eines Covid-19-Überbrückungskredits einen Maserati. Weil der Wagen jedoch als Geschäftsfahrzeug verbucht wurde, lag kein strafbares Verhalten vor.
Jacques Moretti war in Frankreich bereits wegen Zuhälterei vorbestraft. Trotzdem erhielt er im Wallis eine Wirtelizenz. Zudem bauten die Morettis ein beachtliches Immobilien- und Gastro-Imperium ohne Hypotheken auf – die Herkunft der Mittel wirft Fragen auf, wie du in diesem Artikel lesen kannst.
Aktuell befindet sich Jacques Moretti immer noch in Polizeigewahrsam. Als Nächstes muss das Zwangsmassnahmengericht entscheiden, ob der Antrag auf Untersuchungshaft bestätigt ist.
Brandkatastrophe von Crans-Montana – die Fakten
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Es war ein schrecklicher Start ins neue Jahr, der uns alle tief schockiert hat. Was als ausgelassene Silvesterparty begann, endete in einer Katastrophe eines Ausmasses, das die Schweiz noch nie gesehen hat.
In der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS kamen 40 junge Menschen ums Leben, 116 weitere wurden verletzt. In diesem Ticker fassen wir die wichtigsten Entwicklungen zusammen und aktualisieren die Inhalte laufend, damit du jederzeit den aktuellen Stand erfährst.
12 Tage nach der Katastrophe lohnt sich ein Blick auf die bekannten Fakten, die meine Kollegin Sandra Marschner in diesem Artikel zusammengefasst hat.
Gegen die Bar-Betreiber Jacques (49) und Jessica Moretti (40) ermittelt die Staatsanwaltschaft weiterhin wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Jacques Moretti befindet sich wegen möglicher Fluchtgefahr in Polizeigewahrsam, seine Frau ist auf freiem Fuss.
An Champagnerflaschen befestigte Wunderkerzen gelten als Auslöser des Feuers. Die Fontänen haben entflammbaren Schaumstoff entzündet, den Moretti im Baumarkt erworben und selbst eingebaut hatte.
Moretti sagte, im Le Constellation hätten sie «seit Jahren» Wunderkerzen verwendet. Ein Video aus dem Jahr 2019 zeigt jedoch, dass Mitarbeitende Gäste bereits damals vor der gefährlichen Deckenkonstruktion warnten.