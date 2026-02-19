Am Donnerstag treffen sich die Walliser und die italienische Staatsanwaltschaft in Bern. Besprochen werden die Ermittlungen rund um Crans-Montana.

Céline Zahno Redaktorin Politik

Eine Handvoll italienischer Journalisten und Journalistinnen haben sich vor dem Bundesamt für Justiz versammelt. Auch Blick ist vor Ort. Hier treffen sich heute Vertreter der Staatsanwaltschaften Rom und Wallis, um die Zusammenarbeit bei den Ermittlungen zur Brandkatastrophe Crans-Montana zu klären. Vertreten ist etwa TG3, die Nachrichtensendung des öffentlichen italienischen TV-Kanals Rai 3.

Bald soll der prominenteste Teilnehmer auf italienischer Seite eintreffen: Francesco Lo Voi (68), Oberstaatsanwalt von Rom und renommierter Mafia-Jäger. Er trifft heute auf sein Walliser Pendant, Staatsanwältin Beatrice Pilloud (50). Das Treffen findet unter Schirmherrschaft des Bundesamtes statt. Am Treffen soll etwa geklärt werden, ob es eine gemeinsame Ermittlungsgruppe geben wird. An diese Bedingung knüpfte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49) die Rückkehr des italienischen Botschafters in die Schweiz.

Blick berichtet heute über die Ergebnisse des Treffens. Hier kannst du nachlesen, worum es beim Treffen geht.