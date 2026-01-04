Vier Tage nach dem Inferno sind 24 der rund 40 Todesopfer identifiziert. Die Leichname wurden den Angehörigen übergeben, wie die Kapo Wallis bestätigt. Was über die Opfer bekannt ist.

Wer sind die Opfer von Crans-Montana?

Darum gehts 40 Tote und 119 Verletzte bei Brand in Crans-Montana in der Neujahrsnacht

Eliot Thelen (18) aus Luxemburg überlebt mit leichten Verbrennungen an der Hand

71 verletzte Schweizer, 14 Franzosen, 11 Italiener – 14 Nationalitäten noch unbekannt

Wo vor ein paar Tagen noch Silvesterfreude herrschte und Korken knallten, macht sich seit über 48 Stunden die pure Verzweiflung breit. 40 Tote. 40 vorwiegend junge Menschen, die in die beliebte Bar Le Constellation in Crans-Montana VS zum Feiern kamen und den Tod fanden. «Hier läuft die formelle Identifikation auf Hochtouren», sagt Frédéric Gisler, der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, am Freitagnachmittag an einer Pressekonferenz.

1:44 Generalstaatsanwältin Pilloud: «Das ist dramatisch für das ganze Wallis»

Hinzu kommen mindestens 119 Verletzte. Viele davon befinden sich noch immer in kritischem Zustand. Und noch immer ist unklar: Wer ist verletzt? Wer hat es nicht überlebt?

71 der Verletzten sind Schweizer, das steht seit Freitagnachmittag fest. Hinzu kommen 14 Franzosen, 11 Italiener, 4 Serben, ein Bosnier, ein Belgier, ein Luxemburger, ein Pole und ein Portugiese. Bei 14 Personen konnte die Nationalität bis jetzt noch nicht ermittelt werden. Die Identifikation der Todesopfer läuft auf Hochtouren – wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilt, wurden weitere 16 Opfer identifiziert und den Familien übergeben. Damit wurden bisher insgesamt 24 Verstorbene identifiziert.

Arthur (†16) – Seine Mutter suchte tagelang nach ihm

Seit der Silvesternacht suchte Laetitia Brodard-Sitre aus der Westschweiz nach ihrem 16-jährigen Sohn Arthur. Auf Social Media teilte sie ihre verzweifelte Suche. «Ich habe die Hoffnung, dass das Bild meines Sohnes um die Welt geht», sagte die Mutter am späten Donnerstagabend zu «Le Temps». Nun herrscht traurige Gewissheit: Arthur überlebte das Brandinferno von Crans-Montana nicht.

Schweizer Boxer Benjamin J. (†18)

Unter den Todesopfern befindet sich auch Benjamin J.* (†18). Um das Schweizer Boxtalent trauert der Schweizerische Boxverband SwissBoxing auf seiner Webseite. «Er war ein vielversprechender Athlet und eine strahlende Persönlichkeit», schreibt der Verband über den jungen Mann, der Mitglied des Club Lausannois de Boxe gewesen war.

Serbischer Türsteher rettet mehrere Kinder ( † 31)

Der serbisch-schweizerische Staatsbürger Stefan I. (†31) arbeitete als Türsteher bei der Bar «Le Constellation», wie mehrere serbische Medien berichten. Als das Feuer ausbrach, befand sich I. an der Tür. «Als die ersten Gäste ihm erzählten, was passiert war und dass es brannte, ging er hinein und schob mehrere Kinder hinaus, dann ging er wieder hinein und geriet während dieser Rettungsaktion irgendwie in die Falle», erzählte sein Cousin dem Sender RTS.

Wie der Sender «4News» berichtet, hatte I. über 20 Jahre in der Schweiz gearbeitet und gelebt.

Jung-Golfer ( †16) aus Italien stirbt – Onkel dementiert

Offenbar nicht überlebt haben soll das Feuer der italienische Jung-Golfer Emanuele Galeppini (†16). Dies vermeldet zumindest der italienische Golfverband auf seiner Webseite und in den sozialen Medien: «Der italienische Golfverband trauert um Emanuele Galeppini, einen jungen Sportler, der Leidenschaft und authentische Werte mitbrachte», heisst es in der Mitteilung.

«In dieser Zeit grosser Trauer sind unsere Gedanken bei seiner Familie und allen, die ihn geliebt haben. Emanuele, du wirst für immer in unseren Herzen bleiben.» Der junge Italiener, wohnhaft in Dubai, stand auf der Liste der Vermissten, die vom italienischen Aussenministerium veröffentlicht worden war. Galeppini ist das erste identifizierte Opfer der Tragödie.

1:32 Crans-Montana ohne Après-Ski: «Die Leute gehen von der Piste direkt nach Hause»

Doch sein Onkel Sebastiano Galeppini dementiert diese Information gemäss «La Repubblica». Er sagt: «Derzeit gilt Emanuele weiterhin als vermisst, und wir warten auf die Ergebnisse der DNA-Tests.»

Schülerin Chiara Costanzo ( †16) aus Mailand

In einer Gruppe von 15 jungen Leuten war Chiara Costanzo aus Mailand nach Crans-Montana angereist, wie «Corriere della Sera» berichtet. Sie wollten Silvester feiern – der Besuch der Bar «Le Constellation» sei eine «Last-Minute-Entscheidung» gewesen, erzählt ihr Vater der Zeitung. Woanders habe es keinen Platz mehr zum Feiern gegeben.

Acht Mitglieder der Gruppe konnten den Flammen entkommen, drei weitere wurden schwer verletzt. Vier wurden vermisst – darunter Chiara Costanzo. Nun hat ihre Familie die traurige Gewissheit: Die italienische Gymnasiastin verstarb im Inferno. «Ohne Vorwarnung bricht die Welt zusammen. Man ist nie darauf vorbereitet. Man kann es nicht sein», erklärt ihr Vater gegenüber «Corriere della Sera».

0:42 Jacopo (18) war vor Polizei da: «Wir haben schreckliche Bilder gesehen»

