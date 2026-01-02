Aurora Ramazzotti meldet sich mit einem langen Statement zu der Katastrophe in Crans-Montana zu Wort. Die Tochter von Michelle Hunziker ist fassungslos – auch aufgrund von widerwärtigen Kommentaren.

Fynn Müller People-Redaktor

Die Schweiz steht unter Schock. In der Silvesternacht sind bei einem Brand in Crans-Montana VS über 40 Menschen ums Leben gekommen, viele weitere wurden schwer verletzt. Die meisten Opfer: junge Menschen, teilweise noch minderjährig.

Einen Tag nach der Katastrophe teilt Aurora Ramazzotti (29) eindringliche Worte in ihrer Instagram-Story. Sie ist erschüttert von der Tragödie, aber auch von den Reaktionen im Netz.

Die Tochter von Michelle Hunziker (48) und Eros Ramazzotti (62) findet klare Worte. «Die Bilder dieser Tragödie verfolgen mich», beginn sie ihren Post. Doch nicht nur die Aufnahmen lassen sie nicht los. Ebenso erschüttern sie die «widerwärtigen Kommentare von Menschen», die selbst angesichts des Todes nicht innehalten könnten.

«Wart ihr etwa nie jung und unbedacht?»

Besonders wütend machen Ramazzotti die Schuldzuweisungen gegenüber den Opfern. Viele der Jugendlichen seien minderjährig gewesen. «Wart ihr etwa nie jung und unbedacht?», fragt sie. Statt Mitgefühl zu zeigen, würden im Netz Vorwürfe laut, die jede Empathie vermissen liessen.

Gleichzeitig stellt Ramazzotti unbequeme Fragen. Beim Betrachten der kursierenden Videos frage sie sich, warum von den anwesenden Erwachsenen keine Sicherheitsmassnahmen ergriffen worden seien. Warum sei das Lokal nicht sofort evakuiert worden? Und warum hätten Jugendliche gefilmt, statt zu fliehen? Fragen, die derzeit auch die Ermittler beschäftigen.

«Es hätte ein Bruder, ein Freund oder ein Sohn dort drinnen sein können», schreibt sie. Umso unerträglicher sei es, Minderjährigen im Nachhinein die Schuld an ihrem eigenen Tod zu geben.

Einerseits werde der jungen Generation Realitätsferne vorgeworfen, andererseits hinterlasse man Kommentare, die völlig rücksichtslos seien – ohne zu bedenken, wer diese Worte lese. Eltern, Geschwister, Freunde der Opfer.

Gedanken bei den Opfern und ihren Familien

Am Ende drückt Ramazzotti ihr tiefes Mitgefühl aus. «Ich fühle den Schmerz der armen Familien der Opfer und stehe ihnen nahe», schreibt sie. «Mir fehlen die Worte.»