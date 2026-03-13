41 Menschen verloren ihr Leben, 115 wurden teils schwer verletzt: Die Brandkatastrophe in der Silvesternacht in Crans-Montana ereignete sich innert kürzester Zeit. Eine Auswertung der Überwachungsaufnahmen zeigt nun, wie schnell der Partykeller zur Todesfalle wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Inferno-Bar Crans-Montana: Feuerkatastrophe forderte in weniger als zwei Minuten 40 Tote und 115 Verletzte

Akustikschaum war laut Verkäufer «nicht entflammbar», geriet jedoch in Brand

Einziger Fluchtweg wurde zum Flaschenhals, von 164 anwesenden Personen blieben nur acht unverletzt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Es dauerte nur wenige Sekunden, dann loderten die Flammen im Untergeschoss der Inferno-Bar Le Constellation in Crans-Montana VS bereits überall. Brennender Akustikschaum tropfte von der Decke, Rauch breitete sich im gesamten Raum aus. Die Bar wurde zur Todesfalle für ihre Besucher.

Das verheerende Ausmass der Brandkatastrophe wird nach einem neuen Bericht der Ermittler noch deutlicher. Die Walliser Polizei hat die Aufnahmen der Überwachungskameras im Le Constellation für die Staatsanwaltschaft systematisch ausgewertet. Den entsprechenden Gerichtsbericht hat der Sender BFM TV eingesehen und daraus ein Sekundenprotokoll erstellt.

Der Helm raubt der Kellnerin die Sicht

1.20.36 Uhr: Inhaberin Jessica Moretti (40) geht ins Obergeschoss der Bar, um Champagner-Nachschub zu holen. Gemeinsam mit der Kellnerin Cyane Panine (†24) und Panines Freundin Camille C.* kehrt sie ins Untergeschoss zurück. Die beiden bringen mehrere Flaschen für einen der Tische mit.

1.23.38 Uhr: Cyane Panine zieht einen Helm an und setzt sich auf die Schultern eines Arbeitskollegen. In den Händen hält sie eine Champagnerflasche mit einer daran befestigten, brennenden Wunderkerze. Das Bild der Kellnerin mit Helm ging um die ganze Welt. In einer Polonaise werden brennende Wunderkerzen durch das Untergeschoss der Bar getragen – eine Showeinlage, die für die Bar typisch war. Panines Freundin Camille C. wird später berichten, dass Jessica Moretti Panine anwies, den Helm aufzusetzen, welcher deren Sichtfeld stark einschränkte.

Die Flammen breiten sich rasant aus

1.26.58 Uhr: Nur wenige Sekunden später kommt es zur Katastrophe. Panine gerät mit der Wunderkerze zu nah an die Decke. Feurige Tropfen fallen von der Decke. Es handelt sich um brennende Stücke des Akustikschaums, mit dem der Barkeller ausgekleidet worden war. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, erwarb Betreiber Jacques Moretti (49) den Akustikschaum bei einem Lieferanten in Ostdeutschland. Laut archivierten Webseiten des Verkäufers wurde der Schaum als «nicht entflammbar» und «selbstverlöschend» beschrieben.

1.27.00 Uhr: Zwei Sekunden später fallen einem Gast die ersten Flammen an der Decke auf. Er deutet nach oben. Sicherheitsmann Stefan I.* (†31) reagiert sofort und rennt los, um eine Lösung zu finden. DJ Matéo L.* (†23) ist ihm dicht auf den Fersen. «Die Lichtquelle wird heller», zitiert BFM TV aus dem Bericht. «Die Anzahl der Tropfen, die von der Decke fallen, nimmt deutlich zu. Die Gäste weichen zurück.»

1.27.15 Uhr: Die Flammen breiten sich rasant aus. Ein Gast versucht, mit seinem Pullover das Feuer auszuschlagen. Doch ohne Erfolg. Noch immer wummert die Musik. In der Bar kommt es zu einem Flashover, bei dem Rauchgase schlagartig durchzünden und zu einem Grossbrand führen.

Mitarbeiter bezahlen ihren Heldenmut mit dem Leben

1.27.34 Uhr: DJ Matéo L. greift sich einen Feuerlöscher. Aufnahmen zeigen fliehende Gäste in Panik. Personen drängen sich aneinander, schubsen sich. Immer mehr Rauch breitet sich aus, vermindert die Sicht. Der Sicherheitsmann versucht, die Menge zu zerstreuen, gestikuliert wild. Die Rettungsversuche von Stefan I. und Matéo L. kosten die beiden das Leben.

1.27.47 Uhr: Personen drängen sich auf die Treppe – der einzige Ausweg aus dem brennenden Untergeschoss.

1.27.55 Uhr: Weniger als zehn Sekunden später wird der Rauch undurchsichtig, Flammen schlagen durch den Raum. Enorme Hitze breitet sich in der Bar aus.

Der einzige Fluchtweg wird zum Flaschenhals

1.28.14 Uhr: Die Flammen erreichen jetzt auch die Treppe. Menschen fliehen teils brennend über die Stufen ins Obergeschoss. Doch die Glastür ins Freie ist nur teilweise geöffnet. Von draussen strömen nichts ahnende Menschen in die Bar. Es kommt zum Gedränge zwischen Tür und Treppe. Kurz vor dem Ende des Videos ist Jessica Moretti auf der Veranda der Bar zu sehen. Sie verlässt das Lokal zwischen den flüchtenden Gästen, offenbar mit einem Handy in der Hand.

1.28.30 Uhr: Das Bild der Überwachungskamera friert ein, die Aufnahme bricht ab. Dies geschieht 92 Sekunden nach Ausbruch des Feuers. In weniger als zwei Minuten verloren 40 Menschen ihr Leben, 115 wurden teils schwer verletzt. Eine weitere Person erlag ihren Verletzungen später. Der Bericht zeigt auch: Von den 164 anwesenden Personen in der Bar blieben nur acht unverletzt.

* Namen bekannt