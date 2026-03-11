Immer mehr Namen: Im Silvester-Drama von Crans-Montana VS mit 41 Toten weiten sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aus. Mittlerweile wird gegen neun Personen ermitteltt. Blick listet die mutmasslichen Verantwortlichen der Katastrophe auf.

Barbetreiber Jacques Moretti wegen Verbindungen zur Korsen-Mafia im Fokus

Zehn Wochen sind seit dem Silvester-Inferno von Crans-Montana VS vergangen. Gegen neun Personen ermittelt die Walliser Staatsanwaltschaft mittlerweile. Immer mehr Namen kamen in den vergangenen Wochen hinzu. Und es zeigt sich immer klarer, wer dafür verantwortlich sein dürfte, dass 41 Menschen beim Branddrama in der Bar Le Constellation starben. Blick zeigt die Liste der Verdächtigen – dubiose Geschäftsleute, dreiste Politiker und nachlässige Beamte.

1 Der Barbetreiber

Schwarz umrandete Brille, Glatzkopf, Siebentage-Bart: Das Gesicht von Jacques Moretti (49), dem Betreiber der Unglücks-Bar, steht für das Drama vom 1. Januar. Seit Neujahr ziert sein Foto fast täglich Schweizer Medienportale, italienische Zeitungen – aber auch die internationale Presse. In Frankreich wurde Moretti wegen Entführung, Betrugs und Zuhälterei verurteilt. Gemäss Medienberichten ist er sowohl mit dem Prostitutions-Milieu der Romandie wie auch der Korsen-Mafia verstrickt. Seit neustem soll Moretti auch noch ein Geldwäscher sein – Untersuchungen laufen. Gegen Moretti wird wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

2 Die Barinhaberin

Während sich ihr Ehemann Jacques mit stoischer Miene vor den Einvernahmen durch die Gassen der Opfer-Angehörigen zwängte, zeigte Barinhaberin Jessica Moretti (40) immer wieder Emotionen. Ihr schmerzverzerrtes Gesicht, die grossen Ringe um die von Tränen aufgequollenen Augen. Und einmal, im Gebäude der Staatsanwaltschaft, brach sie gar vor versammelter Menge zusammen. Jessica Moretti hat drei Kinder, zwei davon sind Kleinkinder. 2011 war sie mit Jacques in die Schweiz umgezogen. Wie bei ihrem Mann ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen Jessica Moretti wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung.

3 Der Gemeindepräsident

Nicolas Féraud (55) ist seit 2017 das Oberhaupt von Crans-Montana. Anfang Januar gab der FDP-Politiker an einer Medienkonferenz einen Satz von sich, der erschütterte: Seine Gemeinde sei vom Drama als Geschädigte am meisten betroffen – vor allen anderen. Die Schweiz schüttelte dem Kopf. «Ich habe mehrere Morddrohungen erhalten», sagte Féraud in einem Interview Ende Januar. Im gleichen Gespräch sagte er auch, dass er Verantwortung übernehme, sollte er angeklagt werden. Die Vorstufe dazu ist erreicht, denn nun hat die Walliser Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen den Dorfkönig eröffnet. Diese Vorwürfe stehen im Raum: fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung, Brandstiftung und Pflichtverletzung. Am Dienstag kommunizierte die Gemeinde, dass Féraud in der Causa Silvester-Inferno in den Ausstand tritt. Er bleibt aber im Amt.

4 Der Gemeinderat

Der junge FDP-Politiker Kevin Barras (36) war Gemeinderat von Crans-Montana. Von 2021 bis 2024 war Barras für die öffentliche Sicherheit in der Gemeinde zuständig – und demnach politischer Verantwortlicher. 2019 wurde das «Constellation» letztmals inspiziert. Die nötigen Kontrollen während der Amtszeit von Barras blieben offenbar aus. Aktuell sitzt er im Walliser Kantonsrat.

5 Der Ex-Sicherheitschef

Bis Ende 2024 war Silvan P.* als Sicherheitschef für die Brandschutzkontrollen in der Gemeinde verantwortlich. P. musste also auch sicherstellen, dass das «Constellation» den Brandvorschriften entspricht. Es könnte also auf seine Kappe gehen, dass bei den Kontrollen in der Unglücks-Bar einiges versäumt wurde. Die Behörden unterschätzten die Gefahren, die in der Bar lauerten. Etwa den hochentzündlichen Schallschutz-Schaum an der Decke, der in Flammen aufging. Als das «Constellation» 2019 letztmals kontrolliert wurde, lag kein Brandschutzkonzept vor. P. war da Gemeinde-Sicherheitschef – und hätte ein solches von den Morettis einfordern müssen.

6 Der neue Sicherheitschef

Georges T.* ist der Nachfolger von Silvan P. Er übernahm 2024 das Amt des Sicherheitsverantwortlichen in der Gemeinde. Eine dringend nötige Inspektion des «Constellation» veranlasste er aber offenbar nicht. Dies, obwohl er eigentlich ein Brandschutz-Profi ist: T. ist Feuerwehrmann und war vorher in einer Nachbargemeinde von Crans-Montana Sicherheitschef.

7 Der Brandschutz-Kontrolleur

Auch Henri C.* ist ein Brandschutzexperte, der in der Vergangenheit für die Brandsicherheit in der Gemeinde zuständig war. Konkret: von 2020 bis 2024. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen C. wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung.

8 Der Stellvertreter

Ebenso wird gegen Fabien G.*, den Stellvertreter von Henri C., ermittelt. Wie sein damaliger Vorgesetzter hatte G. die Beamtenstelle im Bereich Sicherheit und Feuerschutz von 2020 bis 2024 inne. Die Vorwürfe gegen G. sind dieselben wie gegen seinen Ex-Chef.

9 Der Sicherheitsmann

Damien R.* ist aktuell Angestellter der Gemeinde Crans-Montana und dort Mitglied des derzeitigen Teams für öffentliche Sicherheit. Auch er ist einer der Verdächtigen.

* Namen geändert