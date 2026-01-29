Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana gerät die Gemeinde ins Visier: Sicherheitschef Georges T. und Ex-Verantwortlicher Silvan P. werden wegen unterbliebener Inspektionen in der Bar Le Constellation vernommen.

Justiz ermittelt auch gegen den neuen Sicherheitschef

Jetzt sind es vier Verfahren!

Darum gehts Ermittlungen zum Brand in Crans-Montana fokussieren auf Gemeindeangestellte seit 2019

Sicherheitschef Georges T. wegen fehlender Inspektionen 2019–2024 im Visier

40 Tote, über 100 Verletzte beim Inferno im «Le Constellation» am 1. Januar

Wer trägt Schuld am Feuer-Inferno von Crans-Montana? Im Zuge dieser Frage richtet sich das Augenmerk der Walliser Staatsanwaltschaft immer mehr auf mutmassliche Verantwortliche auf Seiten der Gemeinde.

Nachdem bislang vor allem das Betreiber-Ehepaar des Le Constellation, Jacques (49) und Jessica (40) Moretti im Fokus stand, werden nun die Ermittlungen auf aktuelle und ehemalige Gemeindeangestellte ausgeweitet.

Der Sicherheitschef im Fokus

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Walliser Ermittlungsbehörden auch Georges T.* im Visier haben. T. ist der aktuelle Sicherheitsverantwortliche der Gemeinde Crans-Montana.

Laut Informationen von RTS soll T. in einer Woche, am 6. Februar, vernommen werden. Seine Anhörung stehe im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Gemeinde Crans-Montana seit 2019 keine Kontrollen in der Bar Le Constellation mehr durchgeführt habe, obwohl eine Inspektion grundsätzlich jährlich stattfinden sollte, so der Westschweizer TV-Sender.

Georges T. ist seit 2024 für die Sicherheit in Crans-Montana zuständig und hat darin einiges an Erfahrung. Der langjährige Feuerwehrmann übte dieses Amt zuvor schon über zehn Jahre in einer Nachbargemeinde von Crans-Montana aus.

Auch politisch ist T. aktiv – er sitzt im Generalrat seiner Heimatgemeinde. Er war für Blick am Donnerstag nicht erreichbar.

Vorgänger ebenfalls im Visier

Bereits am Mittwochabend wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft auch gegen den Vorgänger von Georges T., Silvan P*., ermittelt.

P. war bis ins Jahr 2024 für die Brandschutzkontrollen in der Gemeinde zuständig, also auch für jene im Le Constellation, wo es am 1. Januar zum Inferno mit 40 Toten und über 100 Verletzten kam.

Rechtsanwalt David Aïoutz bestätigt gegenüber Blick, dass sein Mandant am 9. Februar vernommen werden soll. «Mehr Informationen kann ich im Moment nicht geben», so der Anwalt weiter. Sein Mandant sei als Beschuldigter für mehrere Brandschutzkontrollen in der Bar zuständig gewesen, bestätigte der Anwalt gegenüber RTS.

Bei der Kontrolle der Bar Le Constellation gab es massive Versäumnisse. In zehn Jahren erkannten die Behörden bei den Kontrollen die Gefahr, die von dem Inventar im Betrieb ausging, offenbar nicht ausreichend. Silvan P. wollte sich gegenüber Blick nicht zu den Vorwürfen äussern.

Gemeinde darf nicht Nebenklägerin sein

Derweil hat die Staatsanwaltschaft Wallis den Antrag der Gemeinde Crans-Montana auf Zulassung als Nebenklägerin in dem Verfahren abgelehnt.

Gegen die Entscheidung, die in einem Beschluss vom 27. Januar festgehalten ist, kann innerhalb von zehn Tagen Berufung eingelegt werden. Die mutmasslichen Mängel bei den Kontrollen und der öffentlichen Sicherheit dürften die Entscheidung beeinflusst haben.

Eine offizielle Kommunikation der Walliser Staatsanwaltschaft rund um Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud gab es bislang nicht.

* Namen geändert