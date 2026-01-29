Walliser Behörden bei Inspektionen offenbar überfordert

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

Seit der Katastrophe in Crans-Monatana stehen nach wie vor unzählige Fragen im Raum. Antworten auf diese gibt es bisher nur wenige. Nach wie vor gilt es, die Umstände zu klären, wie es zu dem verheerenden Brand hat kommen können.

Im Zentrum stehen auch die Behörden und die Durchführung der Brandschutzinspektionen – oder das Ausbleiben eben dieser. Wie «Le Temps» nun schreibt, scheint sich das Problem nicht nur auf Crans-Montana zu beschränken. Die Zeitung schreibt, man habe «umfangreiche Unterlagen» einsehen können. Diese sollen die Frage nach dem systematischen Charakter dieser Mängel aufwerfen.

Der Bericht über Excel-Tabellen und Untersuchungszyklen liest sich aber wohl genau so verwirrend, wie die Unterlagen selber. Was heraussticht: «Le Temps» konnte mit mehreren Vertretern von Walliser Gemeinden sprechen. Diese wollten zwar alle anonym bleiben, sagen aber übereinstimmend, dass es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich sei, die jährliche Inspektionspflicht für öffentlich zugängliche Gebäude zu erfüllen. «Wir kommen nicht hinterher», sagte eine Quelle zur Zeitung. Man habe schlichtweg nicht genügend Personal, um das alles zu schaffen, sagt diese weiter.

«Die Anforderungen steigen exponentiell, aber die Ressourcen sind nicht unbegrenzt. Wir müssen ständig Abwägungen bei den verschiedenen Aufgaben treffen und Prioritäten setzen», sagt ein Bürgermeister einer Gemeinde.

Ein Problem sehen die Behördenvertreter auch in der Gesetzgebung. So sei ein Café mit wenigen Plätzen nicht mit einem Club in einem Keller vergleichbar. Damit meinen sie, dass eine jährliche Inspektion nicht überall gleich relevant sei. Ob mit einer Anpassung der Prioritäten das Problem gelöst werden kann, können aber auch sie nicht abschliessend beantworten.

