DE
FR
Abonnieren

40 Tote, 116 Verletzte
Dieser Tag gehört den Opfern von Crans-Montana

Am Freitag trauert die ganze Schweiz um die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS. 40 Menschen starben bei dem verheerenden Brand in der Bar Le Constellation. Blick begleitet den nationalen Trauertag im Liveticker.
Publiziert: 22:03 Uhr
Kommentieren
1/6
Am Freitag steht die Schweiz still. Wir trauern um die 40 Toten, die bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS ums Leben kamen.
Foto: Keystone
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News
12:40 Uhr

Am Freitag trauert die Schweiz um die Toten von Crans-Montana

Die Anteilnahme am Schicksal der Opfer der Brandkatastrophe ist riesig.
Foto: keystone-sda.ch

Am Freitag steht die Schweiz still: Im Rahmen eines nationalen Trauertags gedenken wir den Toten der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS. Eine offizielle Gedenkfeier, bei der neben mehreren Bundesräten auch internationale Spitzenpolitiker dabei sein werden, findet in Martigny VS statt. Der offizielle Teil beginnt um 13.45 Uhr.

Verschiedene Vertreter der Behörden sowie der Rettungskräfte werden das Wort ergreifen. Die Zeremonie ist den Opfern, ihren Angehörigen und den Betroffenen gewidmet. Die Landesregierung ist mit Bundespräsident Guy Parmelin (66), den Bundesräten Ignazio Cassis (64) und Beat Jans (61) sowie Bundeskanzler Viktor Rossi (57) vertreten. Das Aussendepartement (EDA) hat zudem 37 Länder sowie die Europäische Union eingeladen. Darunter die direkt von der Tragödie betroffenen Staaten – insbesondere Frankreich und Italien – sowie diejenigen, die ihre Hilfe angeboten haben.

Auch an vielen anderen Orten in der Schweiz finden Gedenkfeiern statt. Selbst im ÖV werden die Todesopfer verabschiedet: In Bern werden die Trams und Busse um 14 Uhr 20 Sekunden stillstehen, auch die SBB haben in ihren Zügen Massnahmen geplant. Zeitgleich werden in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken und eine Schweigeminute abgehalten. Die Kirchenglocken sollen fünf Minuten läuten.

Alles, was du zum nationalen Trauertag wissen musst, hat unser Bundeshaus-Redaktor Ruedi Studer hier zusammengefasst. In unserem Liveticker findest du die letzten Entwicklungen rund um das Bar-Inferno. 

Ende des Livetickers
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen