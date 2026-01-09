DE
Hier treffen die Jacques und Jessica Moretti zur Einvernahme ein
Von Journalisten belagert:Hier treffen die Morettis zur Einvernahme ein

Acht Tage nach dem Inferno von Crans-Montana
Hier erscheinen die Morettis zum Verhör

Acht Tage nach der tödlichen Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation erscheint das Betreiber-Ehepaar Moretti zu einer Anhörung bei der Staatsanwaltschaft in Sion VS – sie sind in mehreren Punkten angeklagt.
Publiziert: vor 36 Minuten
Hier treffen Morettis bei der Staatsanwaltschaft in Sion ein.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Jacques und Jessica Moretti wegen Brand-Katastrophe in Crans-Montana angeklagt
  • Ehepaar erstmals öffentlich bei Anhörung in Sion VS aufgetreten
  • 40 Tote und 116 Verletzte bei der Tragödie an Silvester 2025
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Am Freitagmorgen erschienen Jacques und Jessica Moretti erstmals für eine Anhörung bei der Staatsanwaltschaft in Sion VS. Dem Ehepaar gehört die Bar Le Constellation in Crans-Montana, in der es in der Silvesternacht zu der Brand-Katastrophe kam. 40 Menschen verloren ihr Leben, 116 weitere wurden verletzt.

Es ist das erste Mal, dass die beiden seit der Brand-Tragödie vor acht Tagen öffentlich auftreten. Ihnen werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen.

Von Polizeieskorte begleitet

Vor Ort ist auch die nationale und internationale Presse vertreten – wegen des grossen Ansturms wurde das Ehepaar von Polizisten in das Gebäude begleitet. Auch ihre drei Anwälte waren mit von der Partie.

Bereits am Dienstag äusserten sich die beiden erstmals zu dem Inferno in ihrem Lokal. «Keine Worte können die Tragödie, die sich in jener Nacht im Constellation ereignete, angemessen beschreiben», hiess es in einer Stellungnahme, die von ihren Anwälten verbreitet wurde. «Wir sind am Boden zerstört und von Trauer überwältigt.»

