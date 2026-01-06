Fünf Tage nach dem Brand in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS mit 40 Toten und 116 Verletzten haben sich nun die Betreiber der Bar geäussert.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Nach dem verheerenden Brand in der Silvesternacht in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS mit 40 Todesopfern haben sich nun die Betreiber der Bar geäussert. In einer Stellungnahme, die Jessica und Jacques Moretti über ihre Anwälte verbreiten liessen, schreiben sie:

«Keine Worte können die Tragödie, die sich in jener Nacht im Constellation ereignete, angemessen beschreiben.

Dieser Ort der Feier verwandelte sich plötzlich in einen Ort des Grauens und der Angst.

Wir sind am Boden zerstört und von Trauer überwältigt. Unsere Gedanken sind unaufhörlich bei den Angehörigen der Opfer, den Opfern, die so brutal und viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden, und bei all jenen, die um ihr Leben kämpfen.

Keine Worte können wirklich ausdrücken, was Polizei, Rettungskräfte und medizinisches Personal mit Mut, der an Heldentum grenzt, durchgemacht haben und weiterhin durchmachen. Ihnen gilt unser tiefster Dank und Respekt.

Wir möchten auch all unseren Mitarbeitern, die von dieser Tragödie schwer betroffen sind, unsere uneingeschränkte Solidarität aussprechen. Wir sind in Gedanken bei ihnen, da uns die laufenden Gerichtsverfahren derzeit einen persönlichen Kontakt untersagen.

Aus Respekt vor der Zeit der Trauer und des Gedenkens, die diese Tragödie erfordert, und auch aufgrund des aktuellen Ermittlungsstands werden wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nur in diesem Kontext äussern und haben vollstes Vertrauen in die Ermittler, den Sachverhalt aufzuklären und alle Fragen zu beantworten. Seien Sie versichert, dass wir uneingeschränkt kooperieren und keinerlei dieser Angelegenheit ausweichen werden.

Abschliessend möchten wir uns bei allen bedanken, die uns ihre Unterstützung zugesichert haben. Sie ist für uns von unschätzbarem Wert.

Wir werden nun von Frau Yaël Hayat, Frau Nicola Meier und Herrn Patrick Michod unterstützt. Mit all unserem Mitgefühl, Jessica und Jacques Moretti.»