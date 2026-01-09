Am Freitag trauert die Schweiz um die Toten von Crans-Montana

Am Freitag steht die Schweiz still: Im Rahmen eines nationalen Trauertags gedenken wir den Toten der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS. Eine offizielle Gedenkfeier, bei der neben mehreren Bundesräten auch internationale Spitzenpolitiker dabei sein werden, findet in Martigny VS statt. Der offizielle Teil beginnt um 13.45 Uhr.

Verschiedene Vertreter der Behörden sowie der Rettungskräfte werden das Wort ergreifen. Die Zeremonie ist den Opfern, ihren Angehörigen und den Betroffenen gewidmet. Die Landesregierung ist mit Bundespräsident Guy Parmelin (66), den Bundesräten Ignazio Cassis (64) und Beat Jans (61) sowie Bundeskanzler Viktor Rossi (57) vertreten. Das Aussendepartement (EDA) hat zudem 37 Länder sowie die Europäische Union eingeladen. Darunter die direkt von der Tragödie betroffenen Staaten – insbesondere Frankreich und Italien – sowie diejenigen, die ihre Hilfe angeboten haben.

Auch an vielen anderen Orten in der Schweiz finden Gedenkfeiern statt. Selbst im ÖV werden die Todesopfer verabschiedet: In Bern werden die Trams und Busse um 14 Uhr 20 Sekunden stillstehen, auch die SBB haben in ihren Zügen Massnahmen geplant. Zeitgleich werden in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken und eine Schweigeminute abgehalten. Die Kirchenglocken sollen fünf Minuten läuten.

