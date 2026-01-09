Gemeinde und Inferno-Paar haben Haftpflicht am gleichen Ort

Wer muss die Kosten für den durch das Bar-Inferno in Crans-Montana übernehmen? Diese Frage wird aktuell heiss diskutiert. «Wie wir nach Rücksprache mit der Gemeinde Crans-Montana bekannt geben, ist die AXA Schweiz die Gemeindehaftpflichtversicherung von Crans-Montana und die Betriebshaftpflichtversicherung der Bar Le Constellation», teilt der Versicherer nun mit. Beide hätten «branchenübliche Standardprodukte mit einer limitierten Deckungssumme» abgeschlossen.

Die AXA macht klar, dass sie ihren «Verpflichtungen als Versicherung vollumfänglich» nachkommen will. «Fest steht zudem, dass die Versicherungssummen der Gemeinde und der Bar im Fall einer Haftung bei weitem nicht ausreichen, um für alle finanziellen Schäden der überlebenden Opfer und Hinterbliebenen aufzukommen.» Wer für den entstandenen haftet, muss die laufende Untersuchung klären.

Die Versicherung bringt zudem einen runden Tisch ins Spiel, an dem «idealerweise unter der Leitung des Bundes» sämtliche involvierte Parteien und Versicherer «unbürokratische und langfristig tragfähige Lösungen definieren, um für die finanziellen Schäden der überlebenden Opfer und Hinterbliebenen aufzukommen»