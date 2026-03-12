Die Walliser ziehen Konsequenzen aus dem verheerenden Brand von Crans-Montana. Zur allgemeinen Verwunderung wollen sie ausgerechnet die Regelmässigkeit der Kontrollen reduzieren. Blick berichtet live.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Walliser Parlament will Brandschutzkontrollen lockern: Fokus neu auf sensiblen Einrichtungen

Bar Le Constellation seit sechs Jahren ohne Kontrolle, trotz Vorschrift

Vorschlag: Einheitliches IT-Tool, jährliche Kontrollen von sensiblen Gebäuden, effizientere Ressourcen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Kantonsparlament spricht Crans-Montana-Stiftung 11 Millionen zu Der Grosse Rat will die Stiftung Beloved zugunsten der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana und ihrer Angehörigen mit elf Millionen Franken unterstützen. Eine Million soll als Startkapital eingesetzt werden, zehn weitere Millionen zur Finanzierung der Stiftung. 123 Ratsmitglieder stimmten für den Antrag – fünf Mitglieder enthielten sich. Die Stiftung wird von der ehemaligen Bundespräsidentin Doris Leuthard präsidiert. Die SVP Unterwallis hat fünf Abänderungsanträge eingereicht. Angenommen wurde einzig, dass im Gesetz der Passus «Diese Überweisung begründet keine Haftung des Staates Wallis» verankert wird. Dagegen stellten sich die Grünen. Debatte beginnt am Nachmittag Am Nachmittag diskutiert der Grosse Rat des Kantons Wallis über die Änderung der Brandschutzzuordnung. Blick berichtet live. Ende des Livetickers

Seit dem Inferno von Crans-Montana VS steht der Walliser Brandschutz im Fokus der Öffentlichkeit. Die Unglücksbar Le Constellation wurde vor über sechs Jahren das letzte Mal kontrolliert. Und dies, obwohl die kantonalen Vorschriften eine jährliche Kontrolle von öffentlichen Einrichtungen vorsehen.

Was muss sich ändern, damit sich eine solche Tragödie nicht wiederholt? Das Walliser Kantonsparlament gibt dazu eine verwunderliche Antwort: Lockern, statt verschärfen! Am Donnerstagnachmittag fällt der Grosse Rat seinen Entscheid. Blick berichtet live.

Fraktionen geeint hinter Vorstoss

In Zukunft sollen gemäss dem dringlichen Vorstoss aller Fraktionen nur noch die «sensiblen und prioritären Einrichtungen» jährlich kontrolliert werden, erklärt Mitte-Fraktionschef Aron Pfammatter gegenüber Blick. Welche Orte das genau sind, müsste der Staatsrat dann festlegen. Ein unterirdischer Klub mit Platz für Hunderte von Gästen wie «Le Constellation» würde mit Sicherheit darunterfallen. Ein kleiner Imbiss mit einer Terrasse für zehn Personen hingegen vielleicht nicht.

Die nationalen Brandschutzvorschriften sehen keine periodischen Gebäudekontrollen vor. In den meisten Kantonen gibt es daher aktuell keine jährliche Pflicht. Der Kanton Genf etwa schreibt der kantonalen Feuerpolizei keine Kontrollintervalle vor. Die Waadt sieht für nicht alle Gebäude periodische Kontrollen vor. Und im Kanton Bern kontrolliert die kantonale Gebäudeversicherung die bestehenden Einrichtungen nur alle fünf bis zehn Jahre.

Priorisierung auf «sensible» Einrichtungen

Die jährlichen Kontrollen des Wallis gehören daher zu den strengsten der Schweiz. «Das Problem ist aber, dass sie für die Gemeinden mit der aktuellen Kompetenzverteilung kaum erreichbar sind», sagt Pfammatter. Mit dem neuen Fokus auf die «sensiblen» Einrichtungen sollen die vorhandenen Ressourcen gezielt eingesetzt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die prioritären Einrichtungen mit Sicherheit jährlich kontrolliert werden. Die Kontrollintervalle sind in einer Verordnung festgeschrieben und könnten vom Staatsrat entsprechend schnell angepasst werden.

Gleichzeitig soll überprüft werden, welche Einrichtungen überhaupt durch die Gemeinden kontrolliert werden müssen. Heute müssen Wohngebäude alle fünf Jahre und Betriebe alle drei Jahre kontrolliert werden. Einfamilienhäuser mit einem oder zwei Stockwerken müssen durch die Eigentümer selbst regelmässig kontrolliert werden. Künftig könnten Privatgebäude ganz aus der Kontrollpflicht ausscheiden, andere Gebäude nach Risiko priorisiert werden.

Ende 2025 hätten die Schweizerischen VKF-Brandschutzvorschriften total revidiert werden sollen. Infolge der Brandkatastrophe in Crans-Montana wurde dieses Vorhaben ausgesetzt. Das Wallis will die Revision der kantonalen Bestimmungen abschliessen, sobald der harmonisierte Rahmen geklärt ist.

Einheitliches IT-Monitoring

Ein Grund dafür, dass der Brandschutz der Bar «Le Constellation» über mehrere Jahre hinweg nicht kontrolliert wurde, könnte ein IT-Problem sein. Aufgrund der Affäre ging eine grosse Menge an Verwaltungsdaten verloren. Die Sicherheitsbehörden wussten nicht, welche Betriebe wann kontrolliert worden waren.

Um ein solches Debakel künftig zu verhindern, fordern die Walliser Kantonsparlamentarier im selben Postulat auch die Einführung eines einheitlichen IT-Tools zum Monitoring der Brandschutzkontrollen. Damit wollen sie sicherstellen, dass die Behörden zu jedem Zeitpunkt wissen, wann und wo zuletzt kontrolliert wurde.

Zuletzt fordern die Parlamentarier in ihrem Vorstoss auch, dass die Ausbildung der kantonale Sicherheitsbeauftragten erhöht und präzisiert wird.







