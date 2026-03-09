Walliser Kantonsparlament bricht sein Schweigen

Zum ersten Mal seit der tragischen Brandkatastrophe von Crans-Montana äussert sich der Walliser Grosse Rat zum Thema. Es geht unter anderem um die Soforthilfe an die Opfer und Angehörige. Blick berichtet live.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Walliser Parlament diskutiert Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 41 Todesopfern

10’000 CHF Soforthilfe und 1 Million CHF für Stiftung geplant

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Blick berichtet aus Sion VS Guten Morgen! Das Walliser Kantonsparlament trifft sich heute erstmals nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana zu einer Sitzung. Blick ist in Sion vor Ort und berichtet live. Ende des Livetickers

Im Wallis dürfte die Mauer des Schweigens fallen: Zum ersten Mal seit dem Inferno von Crans-Montana wird sich das Kantonsparlament zu den tragischen Ereignissen äussern. Die Brandkatastrophe hat 41 Menschen das Leben gekostet und über 100 Personen – meist schwer – verletzt. Zu den Opfern gehören Staatsangehörige der Schweiz, Italiens, Frankreichs und vieler weiterer Länder.

Trotz der internationalen Tragweite des Dramas und des grossen medialen Interesses haben sich die Walliser Parlamentarierinnen und Parlamentarier bislang nur zögerlich geäussert. Die politische Aufarbeitung könne erst beginnen, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, hiess es.

Wie Blick weiss, mussten sich etwa die Produzenten der SRF-Sendung «Club» ein Bein ausreissen, bis sie mit der Walliser Grossrätin Marie-Claude Schöpfer (48) jemanden gefunden haben, die an der Sendung teilnimmt. Bei der ersten Diskussion zum Thema im Leutschenbach sollen sich die Fraktionschefs gar darauf geeinigt haben, nicht teilzunehmen.

Am Montag nimmt das Kantonsparlament nun aber offiziell Stellung. Konkret geht es um eine Soforthilfe von 10’000 Franken für die Opfer und Angehörigen sowie einen Kredit in der Höhe von 1 Million Franken an die neue Stiftung Beloved, die die Opfer und deren Angehörigen unterstützen soll.

Die Solidaritätszahlungen an die Crans-Montana-Opfer sind am Montag auch in Bundesbern Thema. Der Nationalrat wird die Unterstützung von 50’000 Franken an die Opfer und Angehörigen diskutieren. Die kleine Kammer hat das Geschäft letzte Woche bereits angenommen. Trotz einer grossen Mehrheit für das Geschäft regte sich auch Widerstand – insbesondere aus den Reihen der SVP. Kritisiert wurde vor allem die Ungleichbehandlung in Bezug auf Opfer aus anderen Katastrophen.

In Sitten dürften am Montag ähnliche Argumente fallen. Vor Ort werden sich wohl auch wieder viele internationale Journalistinnen und Journalisten tummeln – insbesondere Medienschaffende aus Italien werden erwartet. Blick berichtet live.