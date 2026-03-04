DE
Jetzt entscheidet Bundesbern
50'000 für Crans-Montana-Opfer – jetzt entscheidet der Ständerat

Der Bundesrat will den Betroffenen der Tragödie von Crans-Montana mit 50'000 Franken unter die Arme greifen. Am Mittwoch entscheidet der Ständerat über das Geschäft.
Publiziert: 07:45 Uhr
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Der Bund will Betroffenen der Crans-Montana-Tragödie 50'000 Franken zahlen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bund zahlt 50'000 CHF Solidaritätsbeitrag an Opfer von Straftaten
  • Erstmals direkte Hilfe des Bundes statt kantonale Opferhilfe
  • Geplante Gesamtsumme: Kredit von 7,5 Millionen Franken
RMS_Portrait_AUTOR_586.JPG
Céline ZahnoRedaktorin Politik
vor 43 Minuten

Am Mittwoch debattiert der Ständerat

Wird das Bundesgesetz für die Crans-Montana-Opfer durchgewunken? Am Mittwoch könnte das Geschäft eine erste Hürde nehmen – der Ständerat entscheidet als erstes über das Gesetz. 

Ende des Livetickers

Es ist ein aussergewöhnliches Tempo, das der Bundesrat anschlägt. Schwerverletzte sowie Angehörige der Todesopfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS sollen vom Bund einen Solidaritätsbeitrag von 50’000 Franken erhalten. Insgesamt spricht Justizminister Beat Jans (61, SP) von einem Kredit über 7,5 Millionen Franken. Stimmen die beiden Kammern in der Frühlingssession zu, fliesst das Geld bereits in wenigen Wochen.

Im Voraus gab es kritische Stimmen, die vor einer Zweiklassen-Opfergesellschaft gewarnt haben: Es wäre nämlich das erste Mal, dass der Bund direkte finanzielle Hilfe an Opfer von Straftaten leistet. Normalerweise sind die Kantone über das Opferhilfegesetz zuständig.

Heute beugt sich der Ständerat als Erstes über das Geschäft. Es dürfte eine emotionale Debatte werden. Die zuständige Kommission des Ständerats hat am Dienstag zwar grundsätzlich Ja gesagt zum Crans-Montana-Batzen – sie will allerdings Regressforderungen gegenüber den Verursachern des Schadens und Haftpflichtigen ermöglichen. Gegebenenfalls soll der Bund so schadlos davonkommen. Blick tickert die Debatte live aus dem Ständerat. 

