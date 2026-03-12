DJ bezahlt Heldenmut mit seinem Leben

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Überwachungsvideos aus der Inferno-Bar Le Constellation geben neue Einblicke in die Brandkatastrophe. Ein Team aus Ermittlern analysierte diese Aufnahmen und erstellte einen Bericht, der «Le Parisien» vorliegt. Die Überwachungsvideos zeigen den heldenhaften Einsatz zweier Männer, die ihren Mut mit dem Leben bezahlen mussten.

Der Sicherheitsmann Stefan I. (†31) und der DJ Matéo L. (†23), die in der Silvesternacht im Le Constellation arbeiten, reagieren nach dem Ausbruch des Feuers sofort. Bereits wenige Sekunden, nachdem die Wunderkerzen an den Champagnerflaschen die Decke in Brand gesetzt hat, versuchen die beiden Männer, die Gäste zu retten. Der DJ will einen Feuerlöscher holen und der Sicherheitsmann fordert das Partyvolk wild gestikulierend dazu auf, den Raum zu verlassen.

Wenige Minuten später ist auf den Videos zu sehen, wie sich das Feuer immer weiter ausbreitet. Panik bricht unter den Gästen aus. Brennende Menschen versuchen, aus der Bar zu fliehen. Der DJ und der Sicherheitsmann werden die Nacht nicht überleben.

Zwei Minuten nach Ausbruch des Feuers brechen die Aufnahmen der Überwachungskameras ab. Kurz vor Ende des Videos ist laut «Le Parisien» Jessica Moretti auf der Veranda der Bar zu sehen. Sie verlässt das Lokal zwischen den flüchtenden Gästen, offenbar mit einem Handy in der Hand.