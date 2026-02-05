Die Morettis brechen ihr Schweigen. In einem Brief an ihre Mitarbeitenden schreiben sie von Mitgefühl und Verleumdnung durch die Medien. Blick liegt das gesamte Schreiben vor.

Der Brief der Morettis im Wortlaut

Darum gehts Moretti-Ehepaar beantwortet Vorwürfe nach Silvesterbrand mit Brief an Mitarbeitende

Konten gesperrt, Gehälter seit 6. Januar 2026 trotzdem ausgezahlt

Lange hielten sich Jaqcues und Jessica Moretti, die Betreiber der Inferno-Bar Le Constellation, bedeckt. Jetzt macht ein Brief die Runde, den das Ehepaar am Mittwoch an seine Mitarbeitenden geschickt hat.

In dem Schreiben nehmen die Morettis Stellung zu Anschuldigungen, die ihnen seit der Brandkatastrophe von Crans-Montana vorgeworfen werden. Auch sprechen sie den Mitarbeitenden ihr Mitgefühl aus und versprechen, auch in Zukunft mit den Behörden zu kooperieren.

Blick liegt das gesamte Schreiben des Ehepaars vor.

Brief der Morettis an ihre Mitarbeitenden vom 4. Februar 2026

An unser gesamtes Team,

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Wir haben heute entschieden, das uns auferlegte Schweigen für die Dauer dieses Schreibens zu brechen.

Es ist unsere Pflicht, euren Schmerz zu lindern.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen waren wir gezwungen, die Worte des tiefen Mitgefühls, die wir euch unmittelbar nach dieser Tragödie übermitteln wollten, zurückzuhalten.

Gegen uns wurde der Verdacht der geheimen Absprache erhoben. Das hat uns dazu gezwungen, jeglichen Kontakt abzubrechen, was diese schwere Zeit noch unerträglicher gemacht hat.

Wir hätten es so sehr gebraucht, bei euch und euren Angehörigen zu sein, euren Schmerz zu lindern, zu gedenken, zusammen zu sein.

Dieses Schweigen war unendlich schwer und schmerzhaft.

Für euch. Und für uns.

Wir bedauern dies zutiefst.

In der Isolation, in die wir gezwungen wurden, wart ihr in unseren

Herzen und in unseren Gebeten. Ihr und alle eure Angehörigen. Ständig.

Wir trauern auch in tiefer Betroffenheit um diejenigen, die nicht mehr da sind.

Keiner von euch hätte eine solche Prüfung durchleben müssen. Ihr wart unsere Schützlinge und seid es immer noch.

Wir tragen diese Verantwortung, ohne in irgendeiner Weise zu versuchen, euch die Schuld dafür zu geben.

Nicht einen Moment lang hätten wir uns eine solche Tragödie vorstellen können.

Seit dem 1. Januar verkörpern wir das Unglück, das Le Constellation getroffen hat.

Die Medien toben und verbreiten manchmal schwere Lügen ohne jede

Zurückhaltung.

Eine der abscheulichsten war, dass sie (Jessica Moretti) sofort mit der Kasse unter dem Arm geflohen ist. Wir waren dort, mit dem Chaos konfrontiert und erschreckt von diesen kriegsähnlichen Szenen in dieser schrecklichen Nacht. Wir haben versucht, Hilfe zu leisten, insbesondere einigen von euch.

Wir waren unendlich verletzt durch die vielen verbreiteten Verleumdungen.

Diese haben auch euren Schmerz noch verstärkt, was wir bedauern.

Wir hoffen, dass die Untersuchung die Wahrheit ans Licht bringen wird, und vertrauen auf die Justiz.

Wir werden weiterhin vollumfänglich kooperieren und alle Fragen so gut wie möglich beantworten.

Das sind wir euch und uns selbst schuldig.

Bitte beachtet, dass die Gehälter seit dem 6. Januar 2026 ausgezahlt wurden. Allerdings wurden alle unsere geschäftlichen und privaten Konten gesperrt, und wir hoffen, dass die Staatsanwaltschaft einer teilweisen Aufhebung für die dringende Auszahlung dieser Beträge zustimmen wird. Von einigen von euch habe ich die Bankverbindung nicht erhalten. Bei Bedarf können Sie sich an unsere Anwälte wenden, die Ihre Anfrage an uns weiterleiten werden.

Wir bedauern erneut diese Unannehmlichkeiten, die zu eurem Leid noch hinzukommen.

Wir werden euch nicht im Stich lassen. Wir sind durch dasselbe Schicksal verbunden und werden alles tun, um euch zu unterstützen.

Wir wünschen euch von Herzen eine schnelle Erholung.

Das wollten wir euch einfach mitteilen und hoffen, dass diese Worte

euren Schmerz lindern können.

Mit unserer ganzen Herzlichkeit,

Jessica und Jacques

Erstmals seit der Tragödie: Betreiberpaar zeigt sich in Öffentlichkeit

Vorwürfe der Angestellten

Ob der Brief ausreichen wird, um die Mitarbeitenden von Le Constellation zu beschwichtigen, wird sich zeigen. Den Morettis wird nämlich auch von ihren Angestellten einiges vorgeworfen.

Beispielsweise Barchef Gaëtan T., der sich bei der Brandkatastrophe verletzte, hegt laut eigener Aussage einen «wachsenden Groll» gegen das Ehepaar. «Wenn ich sehe, wie die Morettis sich nach und nach reinwaschen wollen, ja, dann wächst mein Groll gegen sie immer mehr», sagte er in einem Interview gegenüber RTS.