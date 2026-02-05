Ehepaar Moretti schickt Brief an Bar-Mitarbeitende

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

Das Ehepaar Jacques und Jessica Moretti bricht zum ersten Mal sein Schweigen. In einem zweiseitigen Brief wenden sie sich an ihre Mitarbeitenden und erklären, warum sie sich so lange nicht geäussert haben.

Der zweiseitige Brief, den das Ehepaar am Mittwoch verschickte, beginnt mit: «Wir haben uns heute entschlossen, das uns auferlegte Schweigen mit diesem Schreiben zu brechen. Wir sehen es als unsere Pflicht an, euren Schmerz zu lindern.»

Laufende Ermittlungen und Medien ausser Rand und Band

Sie seien aufgrund der laufenden Ermittlungen gezwungen worden, die «tiefe Anteilnahme», die sie direkt nach der Tragödie hätten zum Ausdruck bringen wollen, nicht auszudrücken.

Der Brief, der «Franceinfo» vorliegt, richtet sich an das gesamte Team der Constellation Bar. In ihrem Brief erklären die Morettis, sie hätten wegen des gegen sie erhobenen Verdachts der Absprache alle Kontakte abbrechen müssen, was die Situation noch «unerträglicher» machte.

In dem Brief teilt das Ehepaar auch gegen die Berichterstattung in den Medien aus. «Medien, die ausser Rand und Band geraten sind und mitunter ungehemmt schwere Lügen verbreiten», heisst es darin. Eine dieser Lügen liege ihnen besonders schwer auf. Es geht um den Bericht, dass Jessica Moretti mit der Kasse unter dem Arm aus der Bar geflüchtet sei, ohne erste Hilfe zu leisten.

Löhne wurden ausbezahlt

«Wir sind zutiefst verletzt über die zahlreichen Verleumdungen, die verbreitet werden», heisst es in dem Schreiben. Das Ehepaar versichert, dass beide weiterhin vollumfänglich kooperieren werden und dass sie hoffen, dass die Ermittlungen «die Wahrheit ans Licht bringen werden».

Auch die Löhne werden in dem Brief thematisiert. Diese seien am 6. Januar ausbezahlt worden. Jedoch seien alle Konten eingefroren und sie würden hoffen, dass die Staatsanwaltschaft einer «teilweisen Freigabe der Gelder» zustimme.

«Wir werden euch nicht im Stich lassen. Wir sind an dasselbe Schicksal gebunden und werden alles tun, um euch zu unterstützen», endet der Brief, der mit «Jessica und Jacques» unteschrieben ist.