Ein Eishockey-Fan war mit seiner Tochter beim Spiel Schweiz gegen Ungarn am Freitagabend. Dafür hatte die Elfjährige extra ein Fan-Schild gebastelt. Doch das sorgte für Ärger im Stadion. Aber warum?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweizer Nati siegt 6:1 gegen Ungarn in Biel am Freitag

Sicherheitsmann nimmt elfjährigem Fan ein «Danke Patrick Fischer»-Plakat weg

EHC Biel: Plakate müssen angemeldet werden, Rückgabe nach Spielende erfolgt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eigentlich war es ein schöner Abend. Die Schweizer Nati besiegt am Freitag Ungarn in der Tissot-Arena in Biel mit 6:1. Und mittendrin: Eishockey-Fan Daniel R.* (44) und seine Tochter (11). «Vor dem Spiel hat sie ein Plakat gebastelt. Ein rotes Herz mit der Aufschrift ‹Danke Patrick Fischer›. Sie war total stolz», sagt R. zu Blick.

Seine Tochter liebt die Schweizer Nati. Und freut sich über das, was Patrick Fischer alles geleistet hat. «Ich habe ihr davon erzählt und so kam die Idee mit dem Plakat.»

«Sofort kam der Sicherheitsmann»

Als das Spiel losgeht, freut sich die Elfjährige darauf, das Schild in die Höhe zu halten. «Im ersten Drittel war alles noch in Ordnung. Doch auf einmal kam ein Sicherheitsmann zu uns und meinte, dass wir das Plakat nicht mehr zeigen sollen. Sonst nimmt er es uns weg.»

Zuerst bleibt das Patrick-Fischer-Schild unten, dann fällt aber ein Tor. «Meine Tochter hat es noch mal in die Höhe gereckt und sofort kam der Sicherheitsmann und hat es weggenommen.» Warum das Schild stört, erfahren sie nicht. Daniel R. zu Blick: «Er hat nur gesagt, dass er den Auftrag bekommen hat, er wisse selber nicht, wieso.»

«Unglaublich und für mich ein Skandal»

Seine Tochter kann es nicht fassen. «Sie hat geweint und hatte Angst, dass sie das Schild nicht mehr wiederbekommt. Sie wollte es in ihrem Zimmer aufhängen.» Am Ende des Spiels kriegt sie das Plakat zurück. Trotzdem: Das Geschehen kann Familie R. nicht verstehen. «Unglaublich und für mich ein Skandal. Ein Kollege hat ein ‹Hopp-Schwiiz›-Plakat gebastelt und auch hochgehalten. Das wurde nicht entfernt», sagt der Daniel R. zu Blick. Und weiter: «Es war doch nur ein Herz und ein Dankeschön an Patrick Fischer.»

Patrick Fischer hat seinen Job als Nati-Trainer kürzlich verloren. Grund dafür war, dass er bis vor zwei Wochen noch verschwiegen hatte, dass er sich für die Olympischen Spiele in Peking 2022 ein gefälschtes Covid-Zertifikat besorgte. Ein Gericht verurteilte ihn 2023 dafür, Fischer behielt dies für sich. Erst jetzt kam alles an die Öffentlichkeit – und noch mehr.

1:50 Nati-Coach Fischer gesteht: «Habe mich verleiten lassen, das Zertifikat zu fälschen»

«Rückmeldungen aus dem Publikum»

Störte sich ein Eishockey-Fan an dem Herz für Patrick Fischer? «Grundsätzlich gilt bei unseren Veranstaltungen, dass Transparente und sonstige Fanmaterialien, unabhängig von ihrem Inhalt, vorgängig angemeldet werden müssen», sagt Vanessa Lüthi, Kommunikationsverantwortliche vom EHC Biel, zu Blick. Der EHC Biel bestreitet seine Heimspiele in der Tissot Arena.

Lüthi erklärt weiter: «Im vorliegenden Fall wurden mehrere nicht angemeldete Plakate in die Tissot Arena mitgebracht. Einzelne wurden beim Einlass situativ zunächst toleriert. Im weiteren Spielverlauf kam es jedoch zu Rückmeldungen aus dem Publikum, da andere, ebenfalls nicht angemeldete Transparente zuvor entfernt worden waren.» Und darum wurde entschieden, das Plakat einzuziehen. Die Arena-Sprecherin betont, dass das Schild nach Spielende wieder zurückgegeben wurde.

* Name geändert