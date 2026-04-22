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«Habe mich verleiten lassen, das Zertifikat zu fälschen»
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Nati-Coach Fischer gesteht:«Habe mich verleiten lassen, das Zertifikat zu fälschen»

Entlassener Nati-Coach
So schnell fuhr Fischer, als er das Billett abgeben musste

Patrick Fischer war zum Zeitpunkt seiner Verurteilung wegen der Fälschung seines Covid-Zertifikats wegen eines Verkehrsdelikts vorbestraft. Jetzt ist klar, um was für eine Verfehlung es handelt.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Neben dem gefälschten Covid-Zertifikat fuhr Patrick Fischer auch zu schnell Auto.
Foto: Andreas Becker
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Im Zuge seines Geständnisses, für die Olympischen Spiele 2022 ein Covid-Zertifikat gefälscht zu haben, beteuerte Patrick Fischer (50), sich sonst immer ans Gesetz gehalten zu haben. Nur zwei Tage später, stellte sich das als Lüge heraus. Der mittlerweile entlassene Nati-Trainer war zum Zeitpunkt seiner Verurteilung bereits wegen eine Geschwindigkeitsübertretung vorbestraft.

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Nun ist klar, was sich Fischer im Strassenverkehr hat zu Schulden kommen lassen. Wie der «Tagesanzeiger» berichtet, war der Zuger im März 2019 mit 164 Stundenkilometern auf der Autobahn in der Umgebung Winterthur erwischt. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde resultierten nach Abzug der Marge von 7 km/h eine Überschreitung von 37 km/h. Den Führerschein musste Fischer abgeben. 

Gebüsst wurde Fischer dafür mit 2200 Franken zuzüglich 800 Franken Verfahrenskosten. Zusätzlich wurde er zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen à 440 Franken belegt (total 11'000 Franken). Diese Strafe wurde jedoch zunächst mit einer dreijährigen Probezeit aufgeschoben. Als sich Fischer mit dem gefälschten Zertifikat erneut strafbar gemacht hatte, musste er die Tagessätze berappen. Insgesamt musste der Wiederholungstäter für beide Straftaten fast 40'000 Franken bezahlen.

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