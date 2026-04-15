Nati-Coach Fischer war bei Covid-Lüge schon vorbestraft

Für die Olympischen Spiele in Peking hat sich Hockey-Nati-Trainer Patrick Fischer ein gefälschtes Covid-Zertifikat besorgt. Der Strafbefehl bringt nun weitere Details zutage – auch über eine Vorstrafe des Nati-Trainers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati-Trainer Patrick Fischer nutzte 2022 ein gefälschtes Covid-Zertifikat für Reise zu den Olympischen Spielen

Er zahlte 400 Franken in Bitcoin, wurde 2023 zu 40'000 Franken verurteilt

Zuvor 2020 bereits verurteilt, widerspricht seine Aussage zum rechtstreuen Verhalten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Fall sorgt kurz vor der Hockey-WM in der Schweiz für grosses Aufsehen: Um in China einreisen zu können, hat sich Nati-Trainer Patrick Fischer vor den Olympischen Winterspielen in Peking vor vier Jahren ein gefälschtes Covid-Zertifikat ausstellen lassen.

Der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern liegt Blick vor – und verrät: Fischer hat sich die gefälschte Impfbescheinigung im Herbst 2021, also einige Monaten vor den Spielen in Peking, über die App Telegram besorgt. Ausgestellt worden ist diese dann von einer unbekannten Person, wobei Fischer ihr per Bitcoin 400 Franken überwiesen hat.

1:50 Nati-Coach Fischer gesteht: «Habe mich verleiten lassen, das Zertifikat zu fälschen»

Fast 40'000 Franken Strafe

Das Zertifikat hat er im Anschluss in die «Covid Certificate»-App des Bundes hochladen können. Damit galt Fischer, der auf eine Covid-Impfung verzichtet hat, als doppelt geimpft und konnte anschliessend im Februar 2022 in China einreisen, was ohne Zertifikat zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen wäre.

Aus dem Dokument geht auch die Höhe der Strafe hervor: Fischer ist im Juli 2023 wegen Urkundenfälschung zu einer unbedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 480 Franken verurteilt worden, dazu kommen Gebühren von 510 Franken. Insgesamt musste der Nati-Coach fast 40'000 Franken bezahlen.

Strafbefehl widerspricht Fischer-Statement

Dabei handelt es sich um eine «Gesamtstrafe», denn: Fischer war zu diesem Zeitpunkt auf Bewährung. Gemäss dem Strafbefehl ist er bereits im März 2020 zu einer bedingten Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je 440 Franken verurteilt worden. Der Grund dafür ist gemäss dem Hockey-Verband eine Geschwindigkeitsüberschreitung.

Dieses Detail ist brisant, hat Fischer in seiner Stellungnahme zur Zertifikatsaffäre am Montag doch betont: «Bis auf diesen Vorfall habe ich mich immer ans geltende Recht gehalten.» Die neuen Erkenntnisse widersprechen dieser Darstellung.

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