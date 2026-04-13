Patrick Fischer gibt Fälschung von Covid-Zertifikat zu

Hockey-Nati-Trainer Patrick Fischer gesteht die Fälschung eines Covid-Zertifikats im Jahr 2022 an der Olympia in Peking. Der Hockeyverband sieht die Angelegenheit nach Gesprächen als abgeschlossen.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Überraschendes Statement kurz vor der Eishockey-Heim-WM in Zürich und Fribourg. Wie der Schweizer Hockeyverband SIHF am Montagabend in einer Mitteilung bekannt gibt, hat Nati-Coach Patrick Fischer (50) während der Corona-Pandemie offenbar ein Covid-Zertifikat gefälscht.

«Unser Head Coach Patrick Fischer ist im Jahr 2022 ohne Wissen der Swiss Ice Hockey Federation sowie von Swiss Olympic mit einem Zertifikat an die Olympischen Spiele gereist, das eine Covid-Impfung attestierte, obwohl diese nicht vorlag», schreibt der Verband in der Mitteilung. 2023 sei Fischer für das Vergehen als Privatperson verurteilt worden und habe die daraus resultierenden Konsequenzen vollumfänglich getragen sowie eine Busse beglichen, schreibt der Verband weiter.

«Befand mich in einer aussergewöhnlichen persönlichen Notlage»

Fischer bestätigt die Fälschung des Covid-Impf-Zertifikats im Statement und bedauert sein Vergehen. «Es tut mir sehr leid, wenn ich mit dieser Situation Menschen enttäuscht habe. Ich befand mich in einer aussergewöhnlichen persönlichen Notlage, da ich mich nicht impfen lassen wollte. Gleichwohl wollte ich mein Team an den Olympischen Spielen auf keinen Fall im Stich lassen», begründet Fischer das für ihn schwierige Dilemma.

Für ihn sei es wichtig, im Hinblick auf die anstehende WM die Öffentlichkeit darüber aufzuklären. «Bis auf diesen Vorfall habe ich mich immer ans geltende Recht gehalten und bin mir meiner Vorbildrolle bewusst. Ich habe aus diesem Fehler gelernt und werde die entsprechenden Lehren für mein zukünftiges Verhalten ziehen», betont der 50-Jährige. Er freue sich nun darauf, mit dem Team und den Fans im Mai «ein sportliches Eishockeyfest» zu erleben.

Für Verband ist «Angelegenheit abgeschlossen»

Für den Schweizer Hockeyverband hat die Fälschung des Zertifikats keine weiteren Auswirkungen. «Wir als Verband haben dies zur Kenntnis genommen und finden es anerkennenswert, dass Patrick Fischer diesen Schritt an die Öffentlichkeit geht und seinen Fehler klar einräumt», wird Präsident Urs Kessler zitiert.

Die Thematik sei mit Fischer eingehend besprochen worden und der Nati-Coach habe die entsprechenden Konsequenzen getragen. «Für uns ist die Angelegenheit damit abgeschlossen», schliesst Kessler ab. Der Fokus liege voll und ganz auf dem sportlichen Erfolg und man freue sich auf die bevorstehende Heim-WM – mit Patrick Fischer auf der Trainerbank.