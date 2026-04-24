Ist die Nati auch heute in Torlaune?

Nati-Trainer Jan Cadieux nimmt im Vergleich zur gestrigen Partie gegen Ungarn im Sturm keine Veränderungen vor. Im Tor kommt heute Stéphane Charlin zum Zug. Kevin Pasche ist Ersatzgoalie. In der Verteidigung ersetzt Niklas Blessing den Zuger Tobias Geisser.
Geleitet wird die Partie von Loïc Ruprecht und Marcus Wannerstedt. Als Linesmen stehen Eric Cattaneo und Njaal Soestumoen im Einsatz.
Die beiden Nationen standen sich erst in acht Spielen gegenüber. Die Schweiz konnte sieben davon für sich entscheiden. Der höchste Sieg war im vergangenen Mai, als man 10:0 gewann. Nur einmal bisher konnten die Ungarn der Schweiz ein Unentschieden abtrotzen.
Die Ungarn konnten sich nicht für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Milano/Cortina qualifizieren. Auch die harte Niederlage im Testspiel gegen Polen zeigte deutliche Schwachstellen auf. Dennoch bewiesen die Ungarn im zweiten Testspiel gegen denselben Gegner Moral, und konnten einen Sieg nach Overtime erringen. Bei der gestrigen Niederlage waren sie nicht wirklich überzeugend. Obwohl die Schweiz phasenweise nicht viel gezeigt hat, waren die Mittel der Ungarn schlicht zu limitiert, um den Eisgenossen wirklich gefährlich zu werden. Konnte man sich über Nacht ordnen, um sich heute von einer besseren Seite zu zeigen?
Für die Schweiz ist es heute das vierte von insgesamt zehn Vorbereitungsspielen auf die WM. Weitere Tests folgen bei den Czech Hockey Games und den Beijer Hockey Games, bevor am 15. Mai die Weltmeisterschaft mit einem Kracher gegen die USA beginnt. Die Niederlage gegen die Slowaken letzte Woche war bereits die sechste in derzeit sieben Testspielen seit der letzten WM. Danach konnte man sich jedoch schnell fangen und im Rückspiel überzeugen. Dennoch musste man 3 Gegentreffer hinnehmen. Cadieux hat vor Beginn der WM noch Zeit, um die Mannschaft ideal vorzubereiten. Gestern konnte die Schweiz zwar deutlich gewinnen, musste Ungarn aber häufiger gewähren lassen und hatte mehrere Durchhänger sowie unnötige Strafen. Ein Lichtblick war die gute Chancenverwertung. Mit vier Torschüssen erzielten die Eisgenossen die ersten drei Treffer. Diese Effizienz und Kaltschnäuzigkeit gilt es heute über die gesamte Länge auf das Eis zu bringen.
Wir befinden uns mitten in der Vorbereitung für die WM. Die Eisgenossen sind seit dem Trainerwechsel im Umbruch. Bereits gestern trafen die beiden Mannschaften aufeinander und die Schweiz konnte sich mit 6:1 am Ende deutlich durchsetzen. Heute bietet sich erneut die Chance für einige Spieler, sich zu zeigen und für die WM in den Fokus zu rücken.
Herzlich willkommen zum Live-Ticker des heutigen Freundschaftsspiels zwischen der Schweiz und Ungarn. Um 19.45 Uhr geht es los in der Tissot Arena und hier sind Sie live dabei. Bis zum Anspiel versorgen wir Sie mit den wichtigsten Infos und Hintergründen.