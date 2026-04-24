Ist die Nati auch heute in Torlaune?

Formstand Schweiz:

Für die Schweiz ist es heute das vierte von insgesamt zehn Vorbereitungsspielen auf die WM. Weitere Tests folgen bei den Czech Hockey Games und den Beijer Hockey Games, bevor am 15. Mai die Weltmeisterschaft mit einem Kracher gegen die USA beginnt. Die Niederlage gegen die Slowaken letzte Woche war bereits die sechste in derzeit sieben Testspielen seit der letzten WM. Danach konnte man sich jedoch schnell fangen und im Rückspiel überzeugen. Dennoch musste man 3 Gegentreffer hinnehmen. Cadieux hat vor Beginn der WM noch Zeit, um die Mannschaft ideal vorzubereiten. Gestern konnte die Schweiz zwar deutlich gewinnen, musste Ungarn aber häufiger gewähren lassen und hatte mehrere Durchhänger sowie unnötige Strafen. Ein Lichtblick war die gute Chancenverwertung. Mit vier Torschüssen erzielten die Eisgenossen die ersten drei Treffer. Diese Effizienz und Kaltschnäuzigkeit gilt es heute über die gesamte Länge auf das Eis zu bringen.