ATS Agence télégraphique suisse
Une bagarre entre deux requérants d'asile a fait un blessé grave dans un centre d'hébergement à Zoug. Ce Tunisien âgé de 28 ans a été poignardé. Sa vie est en danger. Son agresseur présumé, âgé de 43 ans, a été arrêté.
Dans la nuit de lundi à mardi
Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi, vers 01h30, indiquent mercredi les autorités judiciaires zougoises. Sur place, la police a trouvé deux hommes blessés. Le requérant d'asile poignardé a été hospitalisé dans un état grave.
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Son adversaire apatride souffrait d'une blessure à la lèvre. Il a été arrêté et se trouve en détention préventive. Le Ministère public zougois a ouvert une enquête pénale pour établir les causes et les circonstances du drame.
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