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L'agresseur présumé, âgé de 43 ans, a été arrêté.
Photo: KEYSTONE
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Suite à une bagarre
Un homme poignardé dans un centre pour requérants d'asile à Zoug

Une bagarre dans un centre d’asile à Zoug a fait un blessé grave après une attaque au couteau. L’auteur présumé a été arrêté et une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances du drame.
Publié: il y a 25 minutes
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ATS Agence télégraphique suisse

Une bagarre entre deux requérants d'asile a fait un blessé grave dans un centre d'hébergement à Zoug. Ce Tunisien âgé de 28 ans a été poignardé. Sa vie est en danger. Son agresseur présumé, âgé de 43 ans, a été arrêté.

Dans la nuit de lundi à mardi

Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi, vers 01h30, indiquent mercredi les autorités judiciaires zougoises. Sur place, la police a trouvé deux hommes blessés. Le requérant d'asile poignardé a été hospitalisé dans un état grave.

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Son adversaire apatride souffrait d'une blessure à la lèvre. Il a été arrêté et se trouve en détention préventive. Le Ministère public zougois a ouvert une enquête pénale pour établir les causes et les circonstances du drame.

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