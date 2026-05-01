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Dès octobre 2026
Centres d’asile: un guichet externe pour dénoncer les abus

Dès octobre 2026, l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière de Berne gérera un bureau de signalement externe pour les centres fédéraux d'asile, selon le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Publié: 11:47 heures
Dès octobre 2026, un bureau externe recueillera les signalements dans les centres d’asile.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière de Berne sera chargée de gérer le bureau de signalement externe dans les centres fédéraux pour requérants d'asile. Il a été choisi par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour la période d'octobre 2026 à décembre 2031.

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Les requérants d’asile, les collaborateurs des prestataires chargés de l’encadrement et de la sécurité ainsi que les aumôniers et les bénévoles pourront signaler les éventuelles irrégularités constatées dans les structures d’hébergement pour requérants d’asile de la Confédération.

Le bureau enregistrera les signalements, conseillera les personnes concernées et les orientera vers les services spécialisés et les services de conseil compétents ou vers les autorités de poursuite pénale, indique vendredi le SEM.

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