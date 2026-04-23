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240 nouvelles places
Un nouveau centre d'asile est à l'étude à Allschwil (BL)

Un centre fédéral pour 240 requérants d’asile pourrait remplacer une structure vieillissante à Allschwil (BL). Le projet vise à combler le manque de places en Suisse du Nord-Ouest, selon le Secrétariat d’Etat aux migrations.
Publié: 16:23 heures
Un membre de l'ORS prépare l'abri de protection civile cantonal temporaire, le 12 janvier 2024 à Thônex. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération envisage de construire un nouveau centre fédéral pour requérants d’asile à Allschwil (BL) d'une capacité de 240 places afin de combler le déficit en Suisse du Nord-Ouest. La localité accueille depuis 2012 une structure d'hébergement temporaire de 150 places.

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Dans le cadre de la restructuration en cours depuis 2019 du domaine de l’asile, la Suisse est découpée en six régions: 840 places d’hébergement sont prévues au total pour la Suisse du Nord-Ouest, où seules 600 places sont actuellement exploitées, indique jeudi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans un communiqué.

Ces places sont réparties dans deux centres fédéraux permanents, l'un à Bâle (350 places), l'autre à Flumenthal, dans le canton de Soleure (250 places). Pour combler le déficit de 240 places, l’ouverture d’un nouveau centre permanent s’impose.

Familles et femmes seules

Le centre existant à Allschwil est aménagé dans un bâtiment de type chalet, propriété de la commune. Il est utilisé pour accueillir autant que possible des familles ou des femmes voyageant seules, précise le SEM. Construit en 1992, il est devenu vétuste et doit être bientôt remplacé.

Le futur centre, prévu à proximité de la structure actuelle, est appelé à la remplacer. Une étude de faisabilité doit déterminer si et comment il pourrait être créé sur le site occupé par le service de voirie de la commune d’Allschwil avant le choix définitif.

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