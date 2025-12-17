DE
Nouveau plan en 2026
Les requérants «perturbateurs» isolés dans les centres d’asile

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) annonce un nouveau plan d'hébergement pour les requérants d'asile perturbateurs. Dès l'été 2026, ils seront logés dans des zones séparées au sein des centres fédéraux, visant à améliorer le fonctionnement et la sécurité.
Publié: il y a 24 minutes
Une vue du centre federal pour requerants d'asile (CFA) sans fonctions procedurales du Grand-Saconnex (GE).
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un nouveau plan d’hébergement visant à soulager les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA) sera testé à partir de l'été prochain. Les requérants dont le comportement perturbe le fonctionnement du CFA seront hébergés dans une zone qui leur sera réservée au sein du centre.

Si la grande majorité des requérants d'asile hébergés dans les CFA se comportent de manière correcte, quelques-uns ont une conduite qui perturbe «de manière disproportionnée» le fonctionnement des centres, explique mercredi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). En plus de peser sur les autres requérants et le personnel, cette minorité impose de mettre en œuvre des moyens considérables d'encadrement et de sécurité.

Dès l'été 2026, les éléments perturbateurs seront hébergés dans une zone séparée, dotée d'un dispositif de sécurité adapté, mais offrant les mêmes possibilités s'agissant des occupations et des sorties.

Réduire les mesures de sécurité

Le SEM espère que cette mesure aura un impact positif sur les autres espaces des CFA, en permettant d'y réduire progressivement les mesures de sécurité. Le projet-pilote vise également à déterminer s'il est possible d'ajuster les infrastructures et l'offre en matière d'encadrement.

L'objectif est que les requérants d'asile qui se comportent correctement, soit la grande majorité, puissent bénéficier d'un environnement plus ouvert et moins rigide au sein des centres.

Requérants de sexe masculin

Le projet-pilote sera mené pendant six mois sur le site de Pasture, sis à cheval sur les communes de Balerna et de Novazzano (TI), et sur le site de Flumenthal (SO). Des zones séparées y accueilleront exclusivement des requérants d'asile majeurs de sexe masculin qui perturbent le fonctionnement du CFA où ils sont hébergés. Il peut aussi s'agir de requérants qui se comportent de manière inappropriée à l'extérieur du CFA auquel ils ont été attribués.

Si cette nouvelle approche fait ses preuves, le SEM l'étendra à tous les CFA. Des travaux seront alors nécessaires. Actuellement, le SEM gère plus de 30 centres sur tout le territoire suisse, soit quelque 8000 places d'hébergement, dont 6000 environ sont occupées. L'expérience montre que les requérants d'asile qui posent problème ne sont que quelques dizaines.

