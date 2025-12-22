DE
FR

Pic de demandes durant la Street Parade
Des fêtards étrangers soupçonnés d'utiliser les centres d'asile comme auberges de jeunesse

Lors des week-ends festifs comme la Street Parade ou les concerts de Taylor Swift, des centres fédéraux d'asile seraient utilisés comme des sortes d'hôtels, suppose CH Media. La Confédération veut freiner les coûts de ces demandes qui ont peu de chance d'aboutir.
Publié: il y a 17 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
1/5
Les personnes sans motifs valables pour obtenir l'asile sont hébergées dans des centres fédéraux d'asile pendant la procédure.
Photo: keystone-sda.ch
Anna Clara_Kohler_Journalistenschülerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Anna Clara Kohler

Le nombre de demandes d'asile a légèrement diminué en Suisse en 2024. Jusqu'à fin novembre, 23'767 personnes y avaient déposé une demande d'asile. Cela correspond à une baisse de 8,1%, comparé à la même période de l'année précédente.

Malgré tout, le sujet de l'asile reste une priorité politique. Surtout à cause d'une hausse des demandes qui ont peu de chances d'aboutir, rapporte CH Media. En témoignent les chiffres actuels du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et le rapport final du bureau de recherche Ecoplan sur le plan d'action global en matière d'asile.

Des centres d'asile détournés?

Selon Ecoplan, le nombre de demandes d'asile supposément infondées a augmenté depuis la fin du Covid-19. Les personnes concernées viennent souvent de pays considérés comme sûrs ou de pays dont les ressortissants peuvent entrer dans l'espace Schengen sans visa. C'est notamment le cas de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, du Nigeria ou de la Gambie. La Suisse rejette la plupart des demandes provenant de ces pays, ou n'y répond parfois pas du tout. 

A lire aussi
La Suisse va-t-elle rejoindre le nouveau plan de l'UE en matière d'immigration?
«Contreparties coûteuses»
La Suisse va-t-elle rejoindre le nouveau plan de l'UE en matière d'immigration?
Des Suisses ont été arrêtés dans les rafles de l'agence d'immigration ICE
La politique d'asile de Trump
Des Suisses ont été arrêtés dans les rafles de l'agence ICE

Mais il y a une autre donnée intéressante qui détonne. Selon CH Media, en moyenne, entre 10 et 15 personnes originaires des pays d'Afrique du Nord ont déposé en 2024 une demande d'asile au centre fédéral d'asile (CFA) de Zurich durant les week-ends d'été. Mais durant le week-end de la célèbre Street Parade, ce chiffre a soudainement augmenté, passant à 75 demandes. De son côté, le SEM a constaté un phénomène similaire lors des concerts de Taylor Swift à Zurich.

CH Media suppose dont que les CFA sont utilisés comme des sortes «d'auberges de jeunesse» durant le week-end, offrant un lit et de la nourriture. Le fait que de nombreuses personnes se soient présentées dans les centres le week-end, mais aient disparu le lundi, vient renforcer cette théorie. 

Des ressources en plus

Selon le SEM, 2337 personnes se sont présentées en 2024 dans un centre fédéral d'asile sans passer par le processus d'asile. Cela s’est produit à plusieurs reprises lorsque les personnes concernées devaient poursuivre leur trajet après Zurich vers un autre centre d'asile, sans jamais arriver à destination. 

Les demandes qui n'ont pas de chance d'aboutir mobilisent des ressources. Les personnes sans motifs valables de fuite sont hébergées dans des centres fédéraux d'asile pendant que se déroulent les étapes ordinaires de la procédure. Dans ce genre de cas, la demande d'asile sert avant tout à «échapper temporairement à un renvoi», indique le rapport d'Ecoplan. Souvent la demande n'est déposée qu'après une interpellation par la police, lorsque des mesures relevant du droit des étrangers sont envisagées.

Des mesures ont été mises en place pour réduire cette charge. Comme une procédure de 24 heures, qui a permis d'accélérer considérablement l'examen des demandes potentiellement vouées à l'échec.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus