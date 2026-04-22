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Mieux intégrer les étrangers
Berne contre-attaque face à l’initiative de l'UDC

Le Conseil fédéral intensifie sa campagne contre l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions». Mercredi, il a lancé une consultation pour mieux intégrer les étrangers et prolongé un programme d'aide à la reconnaissance des diplômes jusqu'en 2030.
Publié: 12:56 heures
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Dernière mise à jour: 12:57 heures
Le Conseil fédéral muscle l’intégration avant la votation de l'initiative de l'UDC.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Après la crise du logement, le Conseil fédéral s'attaque à l'immigration. Il a mis en consultation mercredi un projet visant à mieux intégrer les étrangers en Suisse. Le gouvernement poursuit ainsi sa campagne contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions», un peu moins de deux mois avant la votation. Le Conseil fédéral entend faire entrer dans la vie active un nombre encore plus important de personnes qui séjournent déjà en Suisse, écrit-il dans un communiqué.

Il veut mieux intégrer les étrangers arrivés en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Les services cantonaux et communaux seront tenus d'inscrire ces personnes auprès d'un service d'orientation professionnelle, universitaire ou de carrière (OPUC).

Le gouvernement a décidé en parallèle de prolonger de deux ans, jusqu'en 2030, un programme-pilote offrant aux personnes qualifiées des conseils de l'OPUC pour la reconnaissance des diplômes par exemple. La consultation court jusqu'au 12 août.

Fronde contre l'UDC

Le Conseil fédéral met ainsi en oeuvre des mesures décidées il y a plus d'un an en réaction à l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions». Opposé à ce texte soumis au vote populaire le 14 juin, il multiplie les annonces de mesures qui doivent résoudre les problèmes soulignés par les initiants.

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Il a par exemple annoncé la semaine dernière un durcissement de la Lex Koller pour freiner la crise du logement en Suisse. Le plafonnement de la population résidente à 10 millions prévu dans l'initiative doit permettre de lutter contre ce problème, selon l'UDC.

Le texte vise principalement la population immigrante, jugée trop grande. Il prévoit de refuser l'autorisation de séjour et la nationalité suisse aux personnes admises en Suisse à titre provisoire dès que la limite démographique est dépassée. L'accord de libre circulation des personnes conclu avec l'UE pourrait également être dénoncé.

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