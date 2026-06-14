Les Suisses étaient appelés aux urnes ce dimanche. Deux objets fédéraux et plusieurs objets cantonaux étaient au menu de cette journée de votations. Tour d'horizon des différents résultats.

Tous les résultats des votations du 14 juin en un clin d'œil

Tous les résultats des votations du 14 juin en un clin d'œil

ATS Agence télégraphique suisse

Deux objets fédéraux et plusieurs objets cantonnaux étaient au menu des votations de ce dimanche 14 juin. Blick vous résume les résultats des différents scrutins.

Initiative «Pas de Suisse à 10 millions» rejetée

Les Suisses ont rejeté à 55% l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions». Le texte de l'UDC voulait plafonner la population en Suisse à dix millions d'ici 2050 en limitant l'immigration.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Oui à un service civil restreint

L'accès au service civil sera plus difficile. Les Suisses ont soutenu par 53% une réforme faisant à nouveau du service civil une exception au service militaire, selon une projection de gfs.bern.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Vaud introduit le salaire minimum dans sa Consitution

Le canton de Vaud a rendu un verdict contrasté sur l'introduction d'un salaire minimum. La population a accepté d'ancrer ce principe dans la Constitution, mais refusé les projets de lois associés.

Les votants ont suivi la gauche et les syndicats en acceptant l'initiative constitutionnelle avec environ 49% des suffrages, contre 46% de refus et plus de 5% de votes blancs. Ils ont, en revanche, recalé l'initiative législative qui prévoyait notamment l'introduction d'un salaire minimum de 23 francs l'heure.

Ouverture dominicale et interdiction des signes religieux à Genève

A Genève, les magasins pourront ouvrir deux dimanche par année, sans qu'une convention collective de travail (CCT) étendue ne soit en vigueur dans ce secteur. Le peuple a accepté à une courte majorité un assouplissement de la loi sur les heures d'ouverture des magasins (LHOM). Cette modification législative acceptée par 52,78% des votants était portée la droite et les faîtières économiques. Le taux de participation a atteint 51,47%.

Les Genevois ont également accepté à une courte majorité une modification constitutionnelle interdisant aux élus cantonaux et municipaux d'arborer des signes religieux ostentatoires lors des séances plénières. A la mi-journée, les résultats anticipés basés sur le dépouillement des votes par correspondance donnaient le oui gagnant de justesse. Les votes à l'urne n'ont finalement pas inversé la tendance: le oui l'emporte par 51,37%.

Reconnaissance des aînés à Neuchâtel

La population neuchâteloise devrait approuver très largement l'introduction d'une disposition sur le droit des aînés dans la Constitution cantonale. Une partie de la droite s'opposait à cet objet, mais n'a pas fait campagne sur le sujet. Après le résultat de dix communes sur 24, les citoyens neuchâtelois acceptent ce nouvel article constitutionnel à 77,24%. Le taux de participation s'élève actuellement à 45,44%.

Impôt à la source à Bâle

Bâle-Ville devrait introduire un forfait quasi généralisé d'impôts retenus à la source. Seules les plus petites entreprises en seront exemptées. Les citoyens bâlois ont approuvé en première suisse une modification de la loi fiscale en ce sens.

Bâle-Ville fait aussi oeuvre de pionnier dans la gestion des pigeons. Ses citoyens ont approuvé à 67,7% un contre-projet prévoyant l'installation de cinq pigeonniers pendant quatre ans pour réduire la population de ces oiseaux dans les zones les plus fréquentées. Ils ont rejeté à 63,8% une initiative exigeant des mesures plus contraignantes pour réduire cette population de moitié.

Energies fossiles à Bâle-Campagne

Les citoyens de Bâle-Campagne refusent de faire marche arrière sur l'interdiction d'installer des chauffages à mazout et à gaz, introduite par décret. Ils ont écarté une initiative de la droite, qui voulait aussi que le chauffage à distance ne soit plus considéré comme une source d'énergie renouvelable. Les votants ont rejeté l'initiative de l'UDC et du PLR à 55,6%, suivant ainsi l'avis du gouvernement. La participation au scrutin a atteint 54,1%.

Assurance maladie à Schwytz

Les citoyens Schwyzois ont refusé de renforcer l'aide au paiement des primes maladie. Ils ont rejeté une initiative socialiste qui exigeait une hausse de 17 millions de cette enveloppe afin de soulager notamment la classe moyenne. Les votants ont dit «non» au texte socialiste avec une majorité de 59,2%. La participation au scrutin a atteint 63,6%.

Schwyz fait partie des cantons les moins généreux dans le domaine des réductions de primes d'assurance maladie. L'adoption de l'initiative aurait fait entrer le canton dans la moyenne suisse en la matière.

Les citoyens ont toutefois suivi l'avis des autorités cantonales qui recommandaient le rejet du texte. Ces dernières avaient rappelé que les Chambres fédérales avaient approuvé un contre-projet à l'initiative fédérale d'élargissement des réductions de primes. Ce texte contraint tous les cantons à réévaluer et à adapter leur système de subsides dans ce domaine.

Assurance dentaire au Tessin

Le Tessin a massivement refusé d'instaurer une assurance dentaire obligatoire. Il a en revanche accepté une initiative sur une neutralisation de la hausse des valeurs d'estimation immobilières.

Sept votants sur dix (70,2%) se sont prononcés contre une assurance cantonale obligatoire couvrant les coûts des soins dentaires de base. Celle-ci devait être financée par une cotisation supplémentaire à la charge des salariés et des employeurs, complétée par une contribution du canton.

Fiscalité nidwaldienne

L'impôt sur le revenu va baisser à Nidwald, un canton à la fiscalité déjà faible. Ses citoyens ont approuvé un allègement en ce sens, assorti de déductions plus généreuses pour les familles. Les Nidwaldiens avaient le choix entre une variante maximale approuvée par leur parlement et une alternative modérée soumise sous forme de référendum constructif. Les deux textes se différenciaient principalement par l'ampleur de la baisse fiscale pour les revenus élevés (à partir de 143'000 francs).

Les votants ont suivi l'avis des députés en adoptant à 69,5% le passage de 2,75% à 2,59% du taux d'imposition applicables aux revenus les plus élevés. Dans la question subsidiaire, ils ont rejeté par 59% des suffrages la variante modérée prévoyant une baisse plus faible de ce taux, à 2,70%. La participation au scrutin atteint 59,3%.