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Votations du 14 juin
Vaud introduit le salaire minimum dans sa Constitution

Le canton de Vaud a voté pour inscrire le salaire minimum dans sa Constitution ce dimanche. Cependant, les projets de lois associés, incluant un salaire horaire de 23 francs, ont été rejetés par les électeurs.
Publié: il y a 14 minutes
Les projets de lois associés ont en revanche été refusés.
Photo: keystone-sda.ch

Le canton de Vaud a rendu dimanche un verdict contrasté sur l'introduction d'un salaire minimum. La population a accepté d'ancrer ce principe dans la Constitution, mais refusé les projets de lois associés.

Les votants ont suivi la gauche et les syndicats en acceptant l'initiative constitutionnelle avec environ 49% des suffrages, contre 46% de refus et plus de 5% de votes blancs. Ils ont, en revanche, recalé l'initiative législative qui prévoyait notamment l'introduction d'un salaire minimum de 23 francs l'heure.

Le contre-projet du Conseil d'Etat, qui reprenait le même salaire, mais en faisant primer les conventions collectives de travail (CCT) et en prévoyant plusieurs exceptions, n'a pas davantage convaincu. Il a échoué d'un rien, là aussi avec un nombre significatif de bulletins blancs (plus de 12'000).

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Reste désormais à savoir ce qu'il adviendra de ce salaire minimum vaudois, sachant que l'initiative législative et son contre-projet ont été refusés.

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